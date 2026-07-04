Zagrepčani Tomaševiću mogu do kraja ljeta predložiti projekte za svoje kvartove

Grad Zagreb treću godinu zaredom poziva građane da od 6. srpnja do 16. kolovoza predlože projekte za svoje kvartove i prijave ih za treći ciklus projekta "Daj prijedlog za bolji kvart!", izvijestili su u subotu iz zagrebačke Gradske uprave.

Prijave se otvaraju nakon što je tijekom lipnja i početkom srpnja održan niz javnih tribina na kojima su građani imali priliku upoznati se s radom mjesne samouprave, mogućnostima financiranja kvartovskih projekata i načinima uključivanja u participativno budžetiranje.

Od 6. srpnja do 16. kolovoza građani mogu predlagati projekte kojima žele unaprijediti javni prostor u svojoj gradskoj četvrti te tako izravno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim komunalnim ulaganjima.

Prijedlozi se mogu podnijeti elektroničkim putem ili osobno u sjedištu gradske četvrti, stoji u priopćenju.

Iz zagrebačke Gradske uprave naglasili su i da ovogodišnji ciklus donosi nekoliko novosti, a prijave će po prvi put biti otvorene dulje od mjesec dana, čime će, kako kažu, građani imati više vremena za pripremu i prijavu svojih prijedloga.

Istodobno, dodali su, projekt se nastavlja širiti pa tako nakon četiri gradske četvrti uključenih u pilot-projekt i devet u prošlogodišnjem ciklusu, ove godine sudjeluje čak 13 gradskih četvrti.

Za provedbu projekata koje građani odaberu glasovanjem, Vijeća gradskih četvrti osigurala su ukupno 1.762.000 eura, što je najveći iznos od pokretanja projekta.

Iznose sredstava Vijeća su rasporedila na sljedeći način: GČ Donji grad ima na raspolaganju 100.000 eura, GČ Gornji grad – Medveščak 80.000 eura, GČ Črnomerec 150.000 eura, a GČ Podsljeme 30.000 eura.

GČ Trnje ima na raspolaganju 60.000 eura, GČ Maksimir 100.000 eura, GČ Peščenica – Žitnjak 120.000 eura, GČ Novi Zagreb – istok 100.000 eura i GČ Novi Zagreb – zapad 300.000 eura.

Na raspolaganju GČ Trešnjevka – sjever je 150.000 eura, GČ Trešnjevka – jug ima 150.000 eura, GČ Stenjevec 250.000 eura, a GČ Podsused – Vrapče 172.000 eura.

Građani mogu predlagati projekte kojima se poboljšava kvaliteta javnog prostora, poput izgradnje nogostupa i pješačkih staza, uređenja prometne infrastrukture, parkova, zelenih površina, dječjih igrališta, parkova za pse te drugih javnih površina i objekata. Moguće je prijaviti jedan projekt u gradskoj četvrti koja sudjeluje u ovogodišnjem ciklusu, a o projektima koji prođu provjeru odlučivat će sami građani glasovanjem koje će biti otvoreno od kraja listopada do kraja studenoga.

Od 29 prijedloga građana odabranih u prethodnim ciklusima njih 14 već je realizirano, dok je još 15 projekata u različitim fazama pripreme i provedbe te će biti dovršeni tijekom ove godine u ukupnom iznosu većem od 1,1 milijun eura.