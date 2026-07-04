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Vrtićanci iz Zagreba uživali su u ljetovanju na Školjiću kod Preka

Piše Marijana Matković,
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Vrtićanci iz Zagreba uživali su u ljetovanju na Školjiću kod Preka
Foto: ARHIVA VEČERNJEG LISTA
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