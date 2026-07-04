Vrtićanci iz Zagreba uživali su u ljetovanju na Školjiću kod Preka

Niste valjda došli da nas vodite kući, jednoglasno su povikali mališani vidjevši fotoreportera Večernjeg lista D. Lipića, koji je snimio fotografiju koja se 4. srpnja 1975. našla na stranicama Večernjakova mozaika. Naš kolega nije ih htio razočarati: Da je ta fotografija oproštajna, doznali su tek iz novina, kad su već bili u Zagrebu.