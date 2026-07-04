DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Ovakav oblik organiziranog ljetovanja djece ‘80-ih je godina dosegnuo vrhunac, nerijetko pod okriljem lokalnih društava u okviru Društva Naša djeca
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Vrtićanci iz Zagreba uživali su u ljetovanju na Školjiću kod Preka
Čitanje članka: < 1 min
Niste valjda došli da nas vodite kući, jednoglasno su povikali mališani vidjevši fotoreportera Večernjeg lista D. Lipića, koji je snimio fotografiju koja se 4. srpnja 1975. našla na stranicama Večernjakova mozaika. Naš kolega nije ih htio razočarati: Da je ta fotografija oproštajna, doznali su tek iz novina, kad su već bili u Zagrebu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku