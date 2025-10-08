Zagrepčanin čak 17 puta pokrao autopraonu: 'Maskirao bi se i simulirao hod drugačiji od svog'

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad mladićem (25) zbog sumnje da je počinio 17 krađa na štetu jednog trgovačkog društva iz Zagreba, piše PU zagrebačka.

Dvije krađe bile su na području Centra, njih 12 na Miramarskoj cesti te tri na području Sesveta.

Sumnja se da se od 1. lipnja 2025. do 6. listopada 2025. između 22 i 4:30 h autom zagrebačkih registracija, koji je u vlasništvu članice obitelji, dovozio na mjesto događaja, a parkirao bi u blizini samoposlužnih praonica. Zatim, maskirao bi se i pješice se uputio do samoposlužnih praonica, simulirajući hod drugačiji od svog. Odvijačem bi provalio u više desetaka aparata za naplatu pranja automobila i ukrao novac i žetone.

Počinio je materijalnu štetu koja iznosi oko 2.482 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičenog su predali pritvorskom nadzorniku. Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavili su posebno izvješće.

