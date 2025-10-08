Obavijesti

News

Komentari 0
POKRAO 2 I POL TISUĆE EURA

Zagrepčanin čak 17 puta pokrao autopraonu: 'Maskirao bi se i simulirao hod drugačiji od svog'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Zagrepčanin čak 17 puta pokrao autopraonu: 'Maskirao bi se i simulirao hod drugačiji od svog'
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Počinio je materijalnu štetu koja iznosi oko 2.482 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičenog su predali pritvorskom nadzorniku

OGLAS
OGLAS

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad mladićem (25) zbog sumnje da je počinio 17 krađa na štetu jednog trgovačkog društva iz Zagreba, piše PU zagrebačka.

PRETRAŽILI MU STAN Stričak o istrazi: Podržavamo rad svih tijela, nije bilo baš ugodno kad su pokucali jutros
Stričak o istrazi: Podržavamo rad svih tijela, nije bilo baš ugodno kad su pokucali jutros

Dvije krađe bile su na području Centra, njih 12 na Miramarskoj cesti te tri na području Sesveta.

OGLAS

Sumnja se da se od 1. lipnja 2025. do 6. listopada 2025. između 22 i 4:30 h autom zagrebačkih registracija, koji je u vlasništvu članice obitelji, dovozio na mjesto događaja, a parkirao bi u blizini samoposlužnih praonica. Zatim, maskirao bi se i pješice se uputio do samoposlužnih praonica, simulirajući hod drugačiji od svog. Odvijačem bi provalio u više desetaka aparata za naplatu pranja automobila i ukrao novac i žetone.

HVATAJU SUNCE VIDEO Zagrepčanin: Od Jaruna do Savskog mosta vidio sam 11 zmija. Evo što kažu stručnjaci
VIDEO Zagrepčanin: Od Jaruna do Savskog mosta vidio sam 11 zmija. Evo što kažu stručnjaci

Počinio je materijalnu štetu koja iznosi oko 2.482 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičenog su predali pritvorskom nadzorniku. Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavili su posebno izvješće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OGLAS
OGLAS
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OGLAS
Komentari 0
OGLAS
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
RASTE JACKPOT

Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi
OGLAS
OGLAS
VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus
IŠAO NA NATJECANJE

VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus

Mladić je s airsoft puškom, kacigom na glavi, u punoj spremi, ušao u autobus na liniji 219. Ljudi su se prepali, no na sreću, nije riječ o pomračenju uma ili napadu. Zaradio je prekršajnu prijavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025