Smatram da postupke javne nabave provodimo transparentno i zakonito te da se svi od naših uposlenika koji provode ove postupke vode tim načelima, rekao je župan Anđelko Stričak
Stričak o istrazi: Podržavamo rad svih tijela, nije bilo baš ugodno kad su pokucali jutros
Varaždinski župan Anđelko Stričak oglasio se u srijedu i potvrdio pred medijima da je Uskok pretražio prostorije županije te i njegov stan u slučaju hitnih dokaznih radnji zbog sumnje na korupciju u vezi s nabavom medicinske opreme.
- Provode predistražne radnje vezane na korištenje sredstava iz EU fondova. Varaždinska županija i ja osobno u potpunosti surađujemo te ćemo i dalje surađivati u svim daljnjim postupcima ako će ih biti. Podržavamo rad svih istražnih tijela jer nam je u interesu da se utvrde sve činjenice. Smatram da postupke javne nabave provodimo transparentno i zakonito te da se svi od naših uposlenika koji provode ove postupke vode tim načelima - rekao je Stričak.
Kaže kako nitko nije priveden, istraga je u tijeku.
- Surađujemo i surađivat ćemo – rekao je Stričak.
Dodao je i kako se nije osjećao baš ugodno kad su mu jutros istražitelji pokucali na vrata, prenosi Regionalni.
