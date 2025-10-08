Stričak o istrazi: Podržavamo rad svih tijela, nije bilo baš ugodno kad su pokucali jutros

Varaždinski župan Anđelko Stričak oglasio se u srijedu i potvrdio pred medijima da je Uskok pretražio prostorije županije te i njegov stan u slučaju hitnih dokaznih radnji zbog sumnje na korupciju u vezi s nabavom medicinske opreme.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:36 Anđelko Stričak o istrazi EPPO-a | Video: 24sata/Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell

OGLAS

- Provode predistražne radnje vezane na korištenje sredstava iz EU fondova. Varaždinska županija i ja osobno u potpunosti surađujemo te ćemo i dalje surađivati u svim daljnjim postupcima ako će ih biti. Podržavamo rad svih istražnih tijela jer nam je u interesu da se utvrde sve činjenice. Smatram da postupke javne nabave provodimo transparentno i zakonito te da se svi od naših uposlenika koji provode ove postupke vode tim načelima - rekao je Stričak.

Kaže kako nitko nije priveden, istraga je u tijeku.

- Surađujemo i surađivat ćemo – rekao je Stričak.

Dodao je i kako se nije osjećao baš ugodno kad su mu jutros istražitelji pokucali na vrata, prenosi Regionalni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+ OGLAS