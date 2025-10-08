VIDEO Zagrepčanin: Od Jaruna do Savskog mosta vidio sam 11 zmija. Evo što kažu stručnjaci

Šetnja nasipom za Zagrepčane danas je bila sve, samo ne uobičajena. Naše je čitatelje dočekao rijedak prizor - pa je jedan od njih vidio čak 11 zmija od Jaruna do Savskog mosta, a drugi čitatelj sedam, i to na istoj relaciji.

POGLEDAJTE VIDEO:

OGLAS

Pokretanje videa... 01:25 Zmija u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

- Često šetam nasipom, a na potezu od 200-tinjak metara naišao sam na pet ili šest zmija. Sveukupno sam ih u ovoj šetnji od Jaruna do okretišta Savski most vidio 11. Gotovo svaki dan sam tamo, a još nikad do sada nisam vidio zmije na nasipu - ispričao je.

Drugi čitatelj ispričao je identičnu priču, dodajući da često trči nasipom, ali da još nikad nije vidio tako puno zmija.

- Prvi put da ih vidim u ovom broju, nije mi svejedno. Ne znam jesu otrovne - kazao je.

Kako bismo provjerili radi li se o otrovnoj vrsti, kontaktirali smo zoologa i ravnatelja Zoološkog vrta u Zagrebu - Ivana Cizelja, a potvrdio nam je da nema razloga za brigu.

- Radi se o ribarici, koja je bezopasni srodnik bjelouške. Zapravo je ona normalan nalaz u Zagrebu, a izašle su jer im je ovo posljednja prilika za uhvatiti zrake sunca prije zimskog mirovanja - objasnio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+ OGLAS