<p>Ljudi često kažu - to je samo obična gripa. Ja sam imao gripu više puta i mogu vam reći da je gripa mala beba prema ovome, i prema tome kako se osjećate, i prema tome kako to traje, i prema posljedicama koje može prouzročiti korona - srčani udar, moždani i slično. Nikako nije dobra komparacija s gripom, priča<strong> Dario Petković</strong> (46). </p><p>Ovaj Zagrepčanin za <strong><a href="https://magazin.hrt.hr/658657/price-iz-hrvatske/darije-petkovic-fotografijama-zabiljezio-svoju-borbu-za-zivot-s-koronom">HTV</a></strong> ispričao je kako nikad bio ozbiljnije bolestan i nije spadao u rizičnu skupinu, no svejedno je prošao tešku borbu s korona virusom. Covid-19 nije mu odmah dijagnosticiran, ali je na kraju završio u bolnici i borio se za život.</p><p>Ispričao je kako je krajem lipnja osjetio trnce po tijelu, uz kičmu, i neku opću slabost i nelagodu. Izmjerio je temperaturu koja je bila povišena 37,3 te odmah pomislio kako nije dobro. </p><p>- Bio sam sam. Kćeri su bile kod bake, a žena na putu. Bio sam sam kod kuće tih tjedan dana. Imao sam cijelo vrijeme visoku temperaturu, nisam mogao jesti. Onda sam kontaktirao liječnicu koja mi je dala uputnicu za testiranje - ispričao je Petković. </p><p>Prvi test mu je bio negativan, no s obzirom na to da mu je bilo loše, testirali su ga još jednom, a drugi je test pokazao da je pozitivan na korona virus. Tada je počelo njegovo liječenje koje je trajalo 26 dana. </p><p>- Mislite da ste loše, ali zapravo niste još loše. Loše ćete postati za par dana, odnosno loše sam postao za par dana. U krajnjoj fazi sam došao do toga da nisam mogao napraviti tri koraka. Ne možete pričati i izgubite svu energiju, kao da vam je netko sve isisao - prisjeća se. </p><p>Za odlazak do WC-a skupljao je snagu i po sat vremena. Nakon nekog vremena stanje mu se toliko pogoršalo da su ga dovezli u bolnicu s bocom kisika na kolicima u kojoj je ostao tri tjedna. </p><p>- Kupaju vas na krevetu, donose vam hranu, tamo sam bio postavljen i nema micanja. Većina ljudi ostane oko sedam dana, a ja sam ostao skoro tri puta duže jer sam imao teži oblik bolesti - rekao je Petković za <strong><a href="http://HTV">HTV. </a></strong></p>