Ni ovi izbori ne prolaze bez problema. Iako su trebala, nisu sva biračka mjesta otvorena u 7:00 sati. Biračko mjesto 166. u zagrebačkim Dugavama svoja vrata nije otvorio na vrijeme. To je Zagrepčaninu, koji je želio odraditi svoju građansku dužnost prije puta, stvorilo probleme. Na biralište je stigao prije termina službenog otvaranja, no vrata biračkog mjesta bila su zatvorena. Čekao je 15 minuta, kako kaže, jer duže nije mogao, kako ne bi zakasnio na avion. Sramotno je, kaže, što takvi ljudi rade odgovoran posao i za to primaju novce, a ovako se ponašaju. Najavio im je kako će ih prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu i GONG-u.

Predsjednica biračkog mjesta, koje je kasnilo s otvaranjem, priznaje krivnju. Navodi kako nisu na vrijeme otvorili zbog organizacijskih problema pa nisu stigli sve na vrijeme pripremiti.

- Ispričali smo mu se, a on je samo izašao van. Rekao nam je da ako se ne možemo organizirati da taj posao ni ne radimo i otišao dalje. Naša je greška. Čovjek nije kriv - kratko je kazala predsjednica biračkog mjesta navodeći kako su biralište otvorili s 12 minuta zakašnjenja.

U Državnom izbornom povjerenstvu kažu kako zakon u ovom slučaju ne predviđa nikakve sankcije za predsjednicu i članove biračkog mjesta, ali ono što je izvjesno jest da isti ljudi neće biti na tim mjestima u drugom izbornom ciklusu. Danas se taj posao neće odraditi kako se ne bi remetio sam tijek izbora.