Zagrepčanka Ariana (51) ima tešku srčanu manu: 'Neću ostati živa bez operacije u Americi...'

Stanje mi se pogoršalo i jedinu šansu za daljnji život imat ću u srpnju u bolnici u Clevelandu. Doslovno sam u utrci s vremenom kako bih dobila mogućnost preživjeti, priča nam Ariana Milošić Hren (51) iz Zagreba koja ima toliko rijetku malformaciju na srcu da je nitko u Hrvatskoj i Europi nije mogao operirati. Učinit će to liječnici u Americi, i Ariani će prethodno biti potrebna financijska pomoć dobrih ljudi. No idemo redom.

Ariana, djelatnica u KB Dubrava, rođena je sa srčanom greškom, no za to stanje nije znala sve do 2010. godine kad joj je na pripremama za rutinsku stomatološku operaciju otkriven šum na srcu. Daljnje pretrage su pokazale stanje koje je laički teško objasniti, a službena dijagnoza glasi "fistula desne koronarne arterije i koronarnog sinusa". Pojednostavljeno, ima svojevrsnu "rupu" u srčanom krvožilnom sustavu zbog koje njezino srce dvostruko brže radi, pri čemu je aneurizma (abnormalno proširenje u arteriji) iznimno velika, praktički kao cijela srčana aorta.

Zagreb: Ariana Milošić Hren | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kardiokirurzi iz hrvatskih bolnica rekli su da je stanje poput Arianinog toliko rijetko da se s njim nikad nisu susreli, zbog čega u našim zdravstvenim ustanovama nije moguće obaviti operaciju koja bi joj spasila život. Isto su rekli i svi njihovi europski kolege koje su kontaktirali. Operaciju je pristao obaviti jedino hrvatski kardiokirurg dr. Marijan Koprivanac koji radi u bolnici Cleveland Clinic Main Campus u kojoj je, kao najvećem svjetskom kardiokirurškom centru, obavljeno između 20 i 30 takvih zahvata unutar posljednje tri godine, što je ne samo najviše u Americi, nego vjerojatno i globalno. I što je najvažnije, svi pacijenti su preživjeli.

Zbog svega je HZZO, prema mišljenjima četiri eminentna domaća kardiokirurga, odobrio Ariani operaciju u Americi te će pokriti troškove prijevoza avionom za nju i supruga Romana (pratnja joj je obavezna jer će joj trebati pomoć cijelo vrijeme), operativni zahvat i boravak u bolnici u trajanju od 28 dana, s mogućnošću produljenja. No tu je i niz drugih, vrlo skupih stvari koje HZZO ne pokriva. Ariana bi, kako žele američki liječnici, sa suprugom trebala biti smještena unutar bolničkog kampusa, kako bi zbog kompleksnosti situacije stalno bila blizu bolnice prije operacije radi dijagnostike, i kasnije, nakon izlaska iz bolnice, dok bude trajao oporavak koji se može zakomplicirati i samim time produljiti vrijeme boravka. Takav smještaj stoji minimalno 4500 dolara po osobi na mjesec, a u Arianinom slučaju može se dogoditi da boravak nakon zahvata bude i znatno dulji od mjesec dana. Tu su i skupi lijekovi za postoperativni oporavak koje će morati sama kupiti u Americi, plus hrana i ostali troškovi boravka. Ukratko, dodatni troškovi koje ne pokriva HZZO popet će se i na nekoliko desetaka tisuća dolara, zbog čega Ariani nužno treba pomoć ljudi dobra srca kako bi sakupila taj novac.

Foto: Privatni album

- Nekad sam živjela normalno, išla na posao. Suprug i ja veliki smo zaljubljenici u prirodu i često smo planinarili. Sada, kad se bolest znatno pogoršala ostajem bez daha i dok pričam. Još sam na nogama, dignem se svako jutro, ali s vremenom će se bolest i dalje pogoršavati. Cleveland mi je jedina šansa za život, a ja želim još živjeti – emotivno govori Ariana koju je dodatno shrvalo i što su joj u kratkom periodu umrla oba roditelja.

A u Americi je čeka vrlo težak put i zahvat na kojem će uz dr. Koprivanca biti još cijeli niz stručnjaka. Na vrlo kompleksnoj operaciji jedan od najvećih problema bit će protok krvi kroz arteriju, najprije izuzetno jak, pa oslabljen nakon podvezivanja arterije. Liječnici će otvoriti cijelu arteriju te u njoj potom dodatno otvarati male, pojedinačne krvne žile i ugrađivati premosnice, moguće čak i šest do sedam njih. Nakon operacije postoji velika vjerojatnost da Ariana neko vrijeme bude priključena na ECMO uređaj dok se srce ne oporavi od teškog zahvata.

Zagreb: Ariana Milošić Hren | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Ovo je jedini način da vam pokušamo spasiti život, nema drugih opcija. S obzirom na to da imate i kroničnu opstruktivnu plućnu bolest, tijek i duljina vašeg oporavka ne mogu se predvidjeti. Ako budete imali plućne probleme dulje ćete ostati u bolnici, možda i dva mjeseca. No borimo se dok ne uspostavimo normalni sistem rada srca – rekao je dr. Koprivanac Ariani u razgovoru tijekom njegovog boravka u Hrvatskoj.

Ariana je, nažalost, imala takvu sudbinu da oboli od stanja koje je nepoznanica većini liječnika u današnjoj, suvremenoj medicini. No najvažnije je da postoji mogućnost da ova hrabra žena preživi. Hrvatski zdravstveni sustav i HZZO odradili su svoj dio, i sad se nada polaže u dobrotu ljudi čiji će doprinos omogućiti pokrivanje ostatka nužnih troškova. Ako novca ostane nakon Arianinog boravka u Americi, bit će preusmjeren i poklonjen nekom drugom kome tog trenutka bude najpotrebniji.

Svi koji žele pomoći Ariani novac mogu uplatiti na ime Ariana Milošić Hren, Privredna banka Zagreb, IBAN ‐ HR3523400093205902852, SWIFT/BIC ‐ PBZGHR2X, opis plaćanja (obavezno): donacija za liječenje.