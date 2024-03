Zagrepčanka mjesecima čekala mirovinu. Izvrijeđala HZMO-a i ministra Piletića. Osuđena je...

Gospođa iz Zagreba (64) nepravomoćno je osuđena na uvjetnu zatvorsku kaznu zbog vrijeđanja djelatnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja (HZMO) koji joj mjesecima nisu slali rješenje za mirovinu, javlja N1. U svojoj nepravomoćnoj presudi Općinski prekršajni sud u Zagreb također je 64-godišnjakinji zabranio da dva mjeseca posjećuje HZMO...

Uvrede zbog kojih je došlo do osude 64-godišnjakinja je napisala mailom djelatnicima HZMO-a te pisanim podnescima koje im je poslala u kolovozu i rujnu prošle godine. Kako je priznala policiji, bila je ljuta jer od travnja 2023. njezin zahtjev za izdavanjem rješenja za mirovinu nije bio riješen.

- Bila sam ljuta jer sam socijalno ugrožena osoba, primala sam 132,72 eura mjesečno”, objasnila je u svom iskazu policiji. Istovremeno, na upit istražitelja potvrdila je kako nije znala da je HZMO u 2023. imao neriješenih 130.000 zahtjeva građana za mirovinom. piše N1.

U jednom od prvih podnesaka napisala je "“Tvrtkova 5-bordel, koliko kokošima Tvrtkove 5 treba da napišu rješenje”. Također, ministra Marina Piletića nazvala je "debilom", a pisala je i da je država za ku***...

Sud ju je mogao kazniti novčanom kaznom od 700 do 4000 eura ili zatvorskom kaznom u trajanju do 30 dana. Kao primjerena sankcija odabrana je uvjetna zatvorska kazna jer ova 64-godišnjakinja nije ranije osuđivana, no otegotna okolnost bila je upornost u vrijeđanju službenika HZMO-a.