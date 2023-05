Zagrepčanka odgovorila šoping centru i njihovom plakatu: 'Sve (kartice) glase na moje ime...'

- Sve glase na moje ime. Peglam ih svugdje u svijetu, al‘ ne i u Westgateu, poruka je s plakata kojeg ovih dana možete vidjeti na zagrebačkom Mostu slobode.

Odgovor je to zagrepčanke Nevene Crljenko (48) na seksističku reklamnu kampanju šoping centra Westgate koja se pojavila prije mjesec dana i razljutila građane.

Crljenko je o vlastitom trošku financirala plakat na Mostu slobode i tako poslala direktnu poruku Westgateu, ali i svima onima koji seksizam i seksistički marketing smatraju prihvatljivim.

- Opet mi je poštar zvonio u 7 ujutro za paket od ove, uzet ću joj karticu… (Tomislav R., 32). Dođi s njegovom karticom u Westgate, mi te nećemo odati. Brzo rješenje - pisalo je na plakatu Westgatea koji je prošlog mjeseca pokrenuo veliku raspravu.

Crljenko je inače potpredsjednica za odnose s javnošću tvrtke Philip Morris i trenutno živi i radi u Švicarskoj, no tvrdi da su joj svi bitni ljudi u Hrvatskoj te da ne želi okretati leđa od ključnih problema u ovom društvu.

- Ovaj plakat je bila samo kap koja je prelila čašu. Ja sam pročitala tekst, iživcirala se, u roku nekoliko minuta imala slogan i plan, samo je bilo potrebno odraditi neke poslove prije samog postavljanja - rekla je Crljenko za Jutarnji list.

- Most je vrlo protočan i znala sam da će ga, ako ga stavim na to mjesto, vidjeti 50 tisuća ljudi koji svakodnevno idu na posao i s posla. Vjerovala sam da će doprijeti do njih i da će pokrenuti nekakve rasprave, što se prema prvim reakcijama pokazalo i točnim - rekla je Crljenko i kaže kako je dobila niz rekacija i od muškaraca i od žena i da su sve pretežno bile pozitivne.

Crljenko kaže kako bi svaka pristojna osoba trebala osuditi ovakve ispade, a dodaje i kako je smeta što se muškarce i žene koji reagiraju na seksizam često osuđuje.

- Često čujemo u društvu one priče "Zašto se živciraš zbog toga, imamo važnijih problema", ali ja se ne slažem, mislim da je jako važno uspostaviti rodnu ravnopravnost i prestati s omalovažavanje na temelju spola - ističe Crljenko.

- Naše društvo treba ovakav razgovor, samo sam ga ja isprovocirala na jedan drukčiji način. Bilo je u medijima dobrih tekstova, ali nisu provocirali debatu. Svojim financijskim mogućnostima želim dati glas svakoj ženi, svakoj djevojci i svakom muškarcu koji nemaju mogućnost direktno i javno govoriti o ovom problemu - zaključila je Crljenko.

