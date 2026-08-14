Karla iz Zagreba u bijegu od vatrene stihije spasila se u špilji uz more, a sada je na Gripama
Zagrepčanka: 'Auti su gorjeli, bježala sam, pala i ozlijedila se. Spas sam pronašla u špilji'
Jedna od nekoliko stotina evakuiranih od sinoćnjeg požara u Omišu je i Karla iz Zagreba. Trenutno se nalazi u prihvatnom centru na Gripama, a u bijegu je ozlijeđena te je izgubila svu imovinu osim dokumenata, kako prenosi Dalmatinski portal.
Za vrijeme evakuacije se, ipak, našla usred vatrene stihije.
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- Bili smo na cesti, u autu. U tom trenutku vatra je zahvatila magistralu. Automobili su počeli gorjeti i onda smo se spustili prema moru'.
Prilikom bijega je i zadobila ozlijede, prilikom pada. Sklonište je tada pronašla u obližnjoj špilji, tik uz more. '
- Čekali smo nekih dobrih dva sata u jednoj špiljici kraj mora, iznad nas je šikljala vatra, dok nije došla služba za spašavanje' - ispričala je Karla.
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