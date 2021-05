Gospođa Dijana Banek Saž koja živi tik do žičare Sljeme, jučer hrabro istupila te otvoreno progovorila za 24sata o svim problemima i nesnosnoj buci koju ona, kao i njeni susjedi svakodnevno trpe. Poznato je da je prema posljednjoj inspekciji provedenoj u žičari, utvrđeno da ona i dalje ne može dobiti uporabnu dozvolu za rad zbog prekomjerne buke.

Naime, Dijani je nakon javnog istupa, gdje je, između ostalog, prozvala i šefa gradilišta Gorana Radića, noćas, iz još neutvrđenih razloga, izgorio automobil ispred kuće. Nakon incidenta, kontaktirali smo gospođu Dijanu, no više nije htjela davati nikakve izjave. Saznali smo samo da je policija bila kod nje te utvrđuje kako je došlo do zapaljenja automobila.

O svemu se oglasio i SDP-ovac Renato Petek na svom Facebooku:

Gospođi koja se jučer požalila na buku žičare, noćas je izgorio auto!

Saga oko najskuplje, a nefunkcionalne žičare dobila je neočekivan zaplet. Treba li netko stradati kako bi se potpuno rasvijetlila priča oko afere “žičara” koje su zajedničkim snagama izgradili BM365 i HDZ?

Gospođi Banek koja je jučer hrabro istupila u medijima i požalila se na buku žičare zbog koje joj je smanjena kvaliteta života, noćas je izgorjelo vozilo ispred kuće, uz samu trasu žičare. Mjerenjem buke građani su, u svojim objektima uz trasu žičara, kod Donje postaje te kod kutne skretnice, utvrdili da je ona iznad zakonom dozvoljenih granica.

Sada je na redu Državni inspektorat, a nadam se da ni policiji neće trebati puno vremena da utvrdi tko je zapalio auto ili je on gorio spontanim samozapaljenjem što smo već kao razlog požara slušali vezano uz otpad na Jakuševcu - napisao je Petek.

Dijana živi ni 100 metara zračne udaljenosti od žičare Sljeme i tvrdi da buka koju žičara proizvodi premašuje 50 decibela te da je cijela situacije postala nesnosna, a strah ju je da će biti i gore kada žičara proradi.

- Ponukana izjavama šefa gradilišta, gospodina Gorana Radića neki dan na televiziji, kada je rekao da je uživao voziti se u žičari i da ona nije glasna, htjela bih ga pozvati jedno jutro kada žičara krene raditi. Ujutro u 7 sati neka dođe u našu spavaću sobu gdje je izmjereno preko 50 decibela buke, što sigurno nije glasnoća koja je dozvoljena u naseljenom području. Čisto da vidi kako je živjeti tu i kako to zvuči - rekla je pa dodala.

- To je neprekinuta buka... Kada bi žičara krenula raditi, buka bi trajala od početka pa sve do kraja radnog vremena. Ma ne možete zamisliti. Zvuk je kao da se nalaziš u postrojenju žičare ili trafostanici, neprekinuta buka koja izjeda mozak. Jedva da možeš razgovarati. Mi smo baš mjerili... Radić je rekao da je buka od 50 do 61 decibela, a da je dozvoljeno 65 - kazala je Dijana ogorčeno za 24sata.