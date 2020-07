Zahvalio heroini Mirni: 'Samo sam potonuo. Ona me spasila'

'Sjedio sam na krovu dok me nisu izvukli. Ovim putem bih se htio zahvaliti jednoj djevojci koja me sinoć pomogla izvući iz automobila', poručio je muškarac svojoj heroini

<p>Nekoliko je vozila sinoć ispod podvožnjaka u Miramarskoj ostalo potopljeno, a jedan od vozača tih auta ispričao je za <a href="https://vijesti.hrt.hr/637949/jutro-nakon-poplave-zbraja-se-steta" target="_blank">HRT </a>kako se snašao u situaciji.</p><p>- Pola sata iza ponoći dovezao sam se do povožnjaka gdje nije bilo nikakvih oznaka, osim trake koja je pala na pod - priča vozač.</p><p>Kaže kako je s vozilom stao, no da je ono po inerciji nastavilo dalje. Doplutao je, prisjeća se, do pola, a onda je potonuo.</p><p>- Ja sam uspio isplivati van, onda su nakon toga došli policajci i vatrogasci. Sjedio sam na krovu dok me nisu izvukli. Ovim putem bih se htio zahvaliti jednoj djevojci koja me sinoć pomogla izvući iz automobila - ispričao je muškarac.</p><h2>Brojne intervencije vatrogasaca, najteže u Zagrebu</h2><p>Snažno nevrijeme koje je u petak navečer pogodilo veći dio Hrvatske uzrokovalo je brojne intrevencije, a nažalost, na području Grada Zagreba tijekom intervencije pozlilo je vatrogascu Davoru Kovačiću koji je preminuo, izvijestila je u subotu ujutro Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Potop u Zagrebu</strong></p><p>Na području Zagrebačke županije zabilježeno je 15 tehničkih vatrogasnih intervencija od čega se najviše odnosilo na ispumpavanje vode iz objekata, a manji dio na čišćenje odvodnih kanala te uklanjanje stabala i granja.</p><p>Na intervencijama je sudjelovalo ukupno 47 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila iz JVP-ova Samobor i Velika Gorica, te DVD-ova Rakitje, Strmec, Sveta Nedjelja, Dugo Selo i Šenkovec.</p><p> </p>