Preminuli dječak je u Centru bio zaključan u sobi bez kreveta i struje, prepušten sam sebi. Na samo nekoliko koraka od vanjskog, naizgled civiliziranog svijeta gdje su ovakve situacije nezamislive
KOMENTAR: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+
Zajedno možemo i moramo natjerati državu da promijeni stvari. Moramo biti ta snaga
Prošli tjedan pojavila se vijest da je podignuta optužnica protiv četiri djelatnice i bivše ravnateljice Centra za rehabilitaciju Rijeka - Kraljevica Ive Letine zbog tragične smrti dječaka (14), štićenika koji se ugušio pizzom u Centru jer nije bio pod nadzorom.
