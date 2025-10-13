Obavijesti

KOMENTAR: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+

Zajedno možemo i moramo natjerati državu da promijeni stvari. Moramo biti ta snaga

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Zajedno možemo i moramo natjerati državu da promijeni stvari. Moramo biti ta snaga
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Preminuli dječak je u Centru bio zaključan u sobi bez kreveta i struje, prepušten sam sebi. Na samo nekoliko koraka od vanjskog, naizgled civiliziranog svijeta gdje su ovakve situacije nezamislive

Prošli tjedan pojavila se vijest da je podignuta optužnica protiv četiri djelatnice i bivše ravnateljice Centra za rehabilitaciju Rijeka - Kraljevica Ive Letine zbog tragične smrti dječaka (14), štićenika koji se ugušio pizzom u Centru jer nije bio pod nadzorom.

