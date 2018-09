Zaklao ženu pred očima njezine kćeri (12): 'Ne mogu se sjetiti'

Siniša Radovančev (50) iz Ilandže kod Pančeva je u studenom prošle godine ubio svoju nevjenčanu suprugu Biljanu Mijatović (30). Ubio ju je u iznajmljenom stanu tijekom njezine proslave rođendana. Par se posvađao, a onda je Siniša zgrabio nož i zario ga Biljani u srce.

Navodno je tada bio pijan. Poslije ubojstva je pozvao policiju te je izišao iz zgrade i pričekao policajce. Biljana je imala kćer (12) iz prvog braka koja je sve vidjela te je kasnije iz zgrade iznijela svoju polusestru staru samo 20 dana.

Par se posvađao poslije rođendanskog ručka. Navodno je Biljana prigovarala suprugu jer je novac davao sinu iz prvog braka i snahi. On joj je odgovorio da se makne od njega kako ju ne bi ubio.

Tada je u kuhinju došla djevojčica (12) i pitala je Sinišu koga će on to ubiti. On joj je rekao da ode u sobu čuvati sestru. Biljana je nastavila vikati i Siniši je rekla da beba nije njegova. Nakon toga ju je ubio.

Siniša se brani da su se žestoko posvađali i kako se ne sjeća da je uzeo nož. Kaže da je od policije saznao da je Biljana mrtva. Djevojčice su smještene kod udomitelja, a Sinišin sin kaže da želi posvojiti bebu koja mu je polusestra, piše Kurir.