Zakon će kažnjavati sve koji znaju gdje su nestali, a šute...

S rukama na leđima šetala sam sobom sa samo jednim jedinim pitanjem: Sine, što ti se dogodilo? I kad bi me u pet sati savladao umor, u sedam sam već ustala. Bila sam na rubu anoreksije, gadila mi se hrana, nisam mogla pojesti ni mrvicu kruha. Prošlo je jako puno vremena, ali moj mozak, psiha, još živi u nadi da je moj Jasmin živ. I sad se noću znam probuditi, hodam po stanu i sama sebi kažem: Možda je bolje rješenje da dobijem dvije kosti za koje je potvrđeno da su njegove nego ova neizvjesnost, rekla nam je u razgovoru Kelima Veletanlić (80).

Ova tužna majka već 26 godina traga za sinom Jasminom. Imao je samo 23 godine kad je pod zastavom 1. gardijske brigade Tigrovi nestao na južnom bojištu 25. srpnja 1992.

Jasmin je jedan od 1903 ljudi koji se još vode kao nestali u Domovinskom ratu. Njihove obitelji nisu ostvarile temeljno ljudsko pravo dostojno ih pokopati, imati grob gdje će moći doći zapaliti svijeću, pomoliti se i isplakati. I saznati istinu. Saborski zastupnici jučer su raspravljali o Zakonu o nestalima u Domovinskom ratu. Osim što se 30. kolovoza proglašava Danom sjećanja na nestale osobe, zakon predviđa i novčane kazne za svakoga tko zna nešto o nestalima, a tu je informaciju zatajio.

Uvijek uz obitelji nestalih

- Ono što je najvažnije u tom zakonu je zaštita interesa i dostojanstva nestale osobe. To znači da je zakonski uređen postupak prema nestalima i njihove se sudbine ne prepuštaju slučaju. Važno je naglasiti i da će se novčano kažnjavati svi koji znaju, a prešućuju informacije. Uređuje se i pitanje nadležnosti, jer zakon točno propisuje tko što radi u cjelokupnom procesu traženja nestalih - komentirala nam je jučer predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir. Iako sa Upravom za zatočene i nestale sve ove godine ustrajno tragaju za nestalima, i redakcija 24sata odlučila je pridonijeti rješavanju ovih slučajeva. Odlučili smo ispričati sve te tužne priče. I pričamo ih od 17. studenog 2016. godine. U nepune tri godine objavljivanja ispovijesti članova obitelji u serijalu “Nestali” na svim našim platformama uspjeli smo pokrenuti cjelokupnu hrvatsku i međunarodnu javnost kako bi se ova tragična situacija napokon riješila. Redakcija 24sata nestalima u Domovinskom ratu poklonila se i na prošlogodišnji Međunarodni dan nestalih. Sva naša internetska i tiskana izdanja objavila su fotografije sa zatamnjenim siluetama.

Siluete na Facebooku

One su simbolika izgubljenog života i “čupanja” iz obiteljskog okruženja. Našoj velikoj kampanji priključilo se stotinjak hrvatskih uglednika, među kojima su i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, ali i general Ante Gotovina. Oni su na Facebooku za profilnu fotografiju taj dan stavili siluetu. Na taj su način iskazali poštovanje prema nestalima i članovima njihovih obitelji koje za njima tragaju već 27 godina, ali i poduprli naš serijal “Nestali u Domovinskom ratu”. Nestalima smo se opet poklonili i na lanjsku obljetnicu pada Vukovara.

Serijal iznjedrio i knjigu

Cijele naše novine i portal tog su dana bili prazni. Umjesto šarenih i razigranih fotografija koje su obilježje 24sata, vrištala je praznina.Jedine fotografije u novinama i na našoj web stranici bile su fotografije nestalih s čijim smo obiteljima razgovarali u serijalu. Novinama bez fotografija željeli smo dočarati prazninu koju više od četvrt stoljeća osjećaju obitelji koje ni danas ne znaju gdje su im njihovi najmiliji.

“Samo da mi ga je naći, dostojno ga pokopati, da znam gdje da palim svijeće. Da znam djeci reći: Evo, tu je vaš otac, tu kleknite i pomolite se.” Te nam je riječi u studenom 2016. godine izrekla Marija Raužan, jedna od prvih sugovornica u serijalu “Nestali”.

Nakon 26 godina agonije, potrage i patnje, Marija je supruga Marijana identificirala pet mjeseci kasnije na Zavodu za sudsku medicinu na Šalati. I dostojno ga pokopala. kao i Mira Nikl, žena koja je nakon emotivne ispovijesti u našem serijalu pronašla posmrtne ostatke sina Vladimira.

Međutim, sudbina ostalih i dalje je nepoznata. Ni mi nećemo dopustiti da se nestali u Domovinskom ratu izbrišu iz kolektivnog sjećanja Hrvatske. Želimo ući u svaki dom, želimo svakoj obitelji pružiti utjehu, ali i nadu koju su već pomalo počeli gubiti.

Dan nestalih - 30. kolovoza

Serijal “Nestali” iznjedrio je i knjigu u kojoj smo objedinili 46 priča objavljenih u prvoj godini emitiranja. Promovirana je u studenom 2017. godine u Novinarskom domu u Zagrebu, a potom i u Vukovaru. Tu knjigu iz službenog posjeta Zagrebu u Beograd je ponio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Kvalitetu i plemenitu namjeru serijala “Nestali” prepoznala je i svjetska struka. Na konferenciji najveće svjetske medijske organizacije INMA lani u lipnju u Washingtonu, serijal “Nestali” osvojio je treće mjesto u kategoriji Best use of video. Mi nećemo dopustiti da se nestali u Domovinskom ratu izbrišu iz medijskog i kolektivnog sjećanja Hrvatske. Želimo ući u svaki dom, svakoj obitelji pružiti utjehu, ali i nadu koju su već počeli gubiti. I nakon više od četvrt stoljeća ustrajnog traganja samo žele pronaći posmrtne ostatke i dostojno ih pokopati.

Poklonili smo se obiteljima i nestalima

Od izlaženja u proteklih 15 godina, 24sata su samo jednom izašla bez fotografija - 17. studenog 2018. godine. Iz pijeteta prema nestalima i članovima njihovih obitelji jedine su fotografije bile slike nestalih, s čijim smo obiteljima razgovarali. Na Međunarodni dan nestalih objavili smo fotografije sa siluetama.

