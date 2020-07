'Zakon o obnovi je bolji, ali i dalje imamo još nekih ideja...'

Od pet naših ključnih prijedloga u zakon su ugrađena tri: transparentnost financiranja s jasnim omjerima sudjelovanja, stanovanje kao prioritet i mogućnost cjelovite obnove, kažu iz 'Obnovimo Zagreb'

<p>Iz interdisciplinarne zajednice stručnjaka i znanstvenika "Obnovimo Zagreb" u srijedu su ocijenili da je Zakon o obnovi Zagreba nakon potresa sada puno bolji te su Vladi RH i premijeru Plenkoviću uputili dodatne prijedloge za drugo čitanje.</p><p>- Od pet naših ključnih pretpostavki i prijedloga u zakon su ugrađena tri: transparentnost financiranja s jasnim omjerima tko s koliko sudjeluje u obnovi (60:20:20), stanovanje kao prioritet obnove i mogućnost cjelovite obnove - istaknuli su u priopćenju.</p><h2>Pozdravljamo transparentnost sufinaciranja obnove </h2><p>Stručnjaci su pozdravili visok udjel transparentnog sufinanciranja obnove od strane države koji, kako kažu, pokazuje da je Vlada svjesna svoje odgovornosti i vodeće uloge u ključnom trenutku za budućnost grada Zagreba.</p><p>- Svojevrsni 'new deal' će podići vrijednost građevnog fonda, kvalitetu života stanovnika, ali i vrijednost ukupnog nacionalnog proizvoda. Financiranje je moguće iz različitih izvora i ne ovisi nužno o proračunskim sredstvima - istaknuli su.</p><p>Smatraju da je kroz dva saborska čitanja neke elemente zakona moguće daljnje doraditi i ugraditi.</p><p>Tako su predložili da se izjednače prava u obnovi vlasnika obiteljskih kuća i vlasnika stanova u višestambenim zgradama na način da se zamjenska gradnja omogući i kod višestambenih zgrada.</p><p>Zatražili su i da se spriječi krizno profiterstvo i do donošenja zakona uredbom svedu cijene materijala i usluga na razine tržišnih cijena prije potresa i korona krize.</p><p>Važnim su ocijenili poticanje cjelovite obnove oslobađanjem vlasnika u 100-postotnom iznosu za prve dvije razine obnove, uz njihovo preuzimanje obveze 100 posto privatnog ulaganja u treću i četvrtu razinu. To bi, dodali su, ujedno bio ekvivalent dohodovnom cenzusu za stanovnike slabijeg dohodovnog stanja koje također preporučamo 100 posto osloboditi sudjelovanja u obnovi.</p><p>Predložili su i da se zakonom predvidi korištenje članka 383. Zakona o vlasništvu (nužni popravci) u slučajevima kada radi neslaganja suvlasnika, a radi opravdane potrebe, građevinski inspektor mora preuzeti ulogu medijatora.</p><h2>Spriječiti špekulacije i daljnje devastacije zelenih površina</h2><p>Zakonom je, istaknuli su, predviđena gradnja zamjenske kuće, ukoliko nije moguća gradnja na terenu oštećene kuće, na lokaciji na kojoj je prostornim planom planirana zgrada stambene namjene. Međutim, u članku 32. Zakona se predviđa mogućnost promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u građevno zemljište, za gradnju zamjenske kuće, što je u direktnoj koliziji te zbog toga predlažu izbaciti članak 32. u cijelosti, jer se, kako su ocijenili, njime otvara mogućnost špekulacije i daljnje davastacije zelenih površina.</p><p>Zajednica "Obnovimo Zagreb" će komentarima i prijedlozima aktivno pratiti proceduru prolaženja zakona kroz dva saborska čitanja. Želja nam je da Zakon o obnovi nakon potresa zaživi u svojoj maksimalnoj kvaliteti i učinkovitosti, istaknuli su stručnjaci iz platforme Obnovimo Zagreb koji žele pridonijeti post potresnoj obnovi Zagreba i lakšem prevladavanju teškoća u kojima su se našli Zagrepčani pogođeni potresom.</p>