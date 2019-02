'Žalba zbog pristupnih cesta ne usporava gradnju Pelješkog...'

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković ocijenio je u četvrtak kako žalba tvrtke Colas Hrvatska na natječaj za gradnju stonske obilaznice neće usporiti gradnju Pelješkog mosta.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave jučer je zaprimila žalbu varaždinske tvrtke Colas na izgradnja stonske obilaznice (DC414), poddionice Sparagovići/Zaradeže-Prapratno i Prapratno-Doli.

"To je po zakonu, tako je bilo i kod prve faze gradnje mosta. Bilo je žalbi, to je tako i ne možemo to izbjeći", kazao je Butković.

No, poručuje kako "to neće usporiti gradnju".

"Hrvatske ceste moraju što prije odgovoriti na tu žalbu, a Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave mora takve slučajeve rješavati promptno, jer se radi o europskim projektima", rekao je Butković odgovarajući na pitanja novinara uoči sjednice Vlade.

Ponovio je kako žalbe nisu ništa neuobičajeno i ništa što se već nije dogodilo.

"Da smo sretni s tim nismo, jer je danas trebalo predati ponudu za treću i četvrtu fazu", rekao je, ali i poručio kako to neće usporiti gradnju.

Ministar prometa smatra i kako će biti lakše pronaći strateškog partnera za Croatia Airlines, nakon što je u utorak u toj kompaniji potpisan kolektivni ugovor.

"Naravno da će biti. Da je bilo razumijevanja, volje i htijenja prošle godine da se to napravi tvrtka bi poslovala još i bolje", kazao je.

Dodao je i kako je sve ono što se događalo u 2018. godini naštetilo dosta tvrtki. "I tada i danas, uvijek pozivam na razgovor. Sad smo potpisali taj kolektivni ugovor i to je jedan od preduvjeta da se situacija unutar sam tvrtke stabilizira", rekao je Butković.

Naime, u ljeto prošle godine neki su sindikati Croatia Airlinesa bili najavljivali štrajk, ali do štrajka ipak nije došlo jer je početkom kolovoza zagrebački Županijski sud zabranio štrajk u toj kompaniji, a krajem kolovoza presudu Županijskog suda potvrdio je i Vrhovni sud.

Iz Croatia Airlinesa su u financijskom izvješću za prvih devet mjeseci prošle godine bili naveli da su se najave štrajka izravno odrazile i na poslovne rezultate tvrtke "kroz smanjenje obujma očekivanog prometa, a samim time i financijskih učinaka".

U utorak, 12. veljače ove godine Croatia Airlines i dva reprezentativna sindikata objavili su da su potpisali novi kolektivni ugovor. Ugovor je sklopljen nakon više od dvije godine kolektivnih pregovora između Croatia Airlinesa i njezina dva reprezentativna sindikata koji predstavljaju sve grupe radnika i to na razdoblje od pet godina, za razliku od prijašnjih koji su potpisivani na najviše dvije godine, naveli su u priopćenju uprava i sindikati.