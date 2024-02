Žalosno je što Trump uopće ima priliku za predsjedničku utrku

Bivši američki predsjednik Donald Trump je kao najotporniji nametnik - i kad si uvjeren da si ga se riješio, on se opet pojavi, privlači pažnju i radi štetu. Kontroverzan je bio u svemu čega se u životu dotaknuo - i u biznisu, i sa ženama, i u brakovima i kao predsjednik SAD-a. Većina ga doživljava kao pajaca, no, nažalost, nije zanemariv ni broj njegovih pristaša. I kad se činilo da će ga parničenja i sudske odluke primiriti i gurnuti tamo gdje mu je i mjesto, Trump nastavlja i dalje. Nevjerojatno je da se takvom čovjeku, nakon svega, pruža šansa iznova uzeti u ruke kormilo najsnažnije zemlje na svijetu. Trump je do sada baljezgao o svemu i svačemu i izrekao svašta. No, njegova najnovija izjava o NATO savezu uznemirujuća je i opasna. Bez zadrške. Bez trunke savjesti, srama. Sjevernoatlantski ugovor sadrži odredbu koja jamči međusobnu obranu država članica u slučaju napada. Izjavom da će ohrabriti Rusiju da napadne svaku članicu NATO-a koja ne plaća svoje obveze u sklopu zapadnog vojnog saveza, Trump je otvorio mogućnost da neće štiti saveznice NATO-a. I osim što je ta njegova izjava nevjerojatna, skandalozna i osuđujuća, ona je i opasna. Ne treba zaboraviti da je kao predsjednik SAD-a bio žestoki kritičar Sjevernoatlantskog saveza i više puta prijetio da će se iz njega povući. Srezao je financiranje NATO-a i često se žalio da Sjedinjene Države plaćaju više od poštenog udjela.