Zalutali mađarski moreplovci: 'Plutali su na luftićima usred nevremena, a mi smo ih spasili’

Pet dana se najavljivalo nevrijeme koje dolazi. Mi domaći se upravo tad volimo držati obale jer se s morem nikad ne zna, ali stranci često baš tad iskoriste priliku za izvođenje svakakvih stvari. Tako je bilo i ovoga puta. Do 14 sati vrijeme je bilo lijepo i more mirno, a onda se u pet minuta sve preokrenulo, govori Luka Obradović (26) iz Novog Vinodolskog, koji je u ponedjeljak sudjelovao u akciji spašavanja starijeg bračnog para iz Mađarske. Bračni par je, iako je bilo najavljivano nevrijeme, s luftićima odlučio otploviti do otočića San Marino, a onda se zbog velikih valova i jakog vjetra nisu uspjeli vratiti do obale.