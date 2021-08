Izronio je iz mora pored mene i kljucnuo me u lijevo oko. Srećom ozlijedio mi je kapak, ali malo je trebalo da izgubim oko. Upravo ste me dobili dok idem liječniku koji će mi reći trebam li ranu zašiti, jer mi je oko jutros nateklo, ispričao je za zadarski.hr Zadranin kojeg je u moru na otoku Molatu napao gnjurac. On je s obitelji bio na kupanju, a kako je ispričao, ptica je napala i njegovu kći, izronila je pored nje i kljucnula je za nos.

Nikad prije nije bilo napada

Ova zaštićena ptica u moru lovi ribu. To rade i u uvali na Molatu, gdje je gnjurac napao još troje ljudi, a slične napade doživjeli su i kupači na Silbi i u Istri. Zadranin je obavijestio nadležne službe, a iz Grada Zadra su za Dnevnik Nove TV da na otok šalju komunalne redare i da će "u suradnji s veterinarima postupati sa životinjom". Nije konkretno rečeno što će to biti. Nikad dosad na Molatu nisu gnjurci napadali ljude, a nije jasno ni zašto to rade sada.

- To je bio gospodin tako, 40-ih godina, u snazi. On se od te ptice teško mogao obraniti jer ona ima dug i oštar kljun. Vidi se da je mlada, ali je jednostavno branila svoj teritorij i svoj život - kazala je za Novu TV Henryka-Sylwia Tetzlaff Mračić, predsjednica MO Molat, dok veterinar kaže kako se o razlozima samo može nagađati. Gjnurci se inače boje ljudi, te mlade odgajaju daleko na sigurnome.

Napadaju i drugdje

Slično je portalu zadarski.hr ispričala i Zadranka koju je gnjurac napao u uvali Vrujina na Silbi.

- Nikad nisam čula za nešto slično. Obje smo ostale šokirane takvim ponašanjem ptice koje se inače boje ljudi. Javila sama vam se kad sam pročitala članak o napadima na Molatu, no eto, i na Silbi su mene napali - kazala je.

AWAP: 'Turisti i lokalci danima maltretirali pticu'

O svemu su se oglasili i iz Udruge za divlje životinje AWAP. Oni u objavi na Facebooku tvrde da su turisti u kombinaciji s mještanima danima maltretirali pticu te da su ga talijani lovili u mrežu.

- Zahvaljujući nekolicini ljudi koji godinama ljetuju u mjestu uspjeli su aktivirati Upravu za zaštitu prirode i velikim osobnim angažmanom gospodina Perića pticu je jučer ulovio vatrogasac i navodno pustio u Brguljama. Nakon cjelodnevnog pritiska da se pticu izmjesti i spasi joj se život. Na otocima općenito caruje jedan privitivan i okrutan odnos i prema domaćim i divljim životinjama. Više od mačaka vole štakore koji im caruju po gradićima. Što i prenose na djecu. Ako se među njima i nađe pokoja dobra duša koja brine o životinjama izvrgnu ju ruglu i prave im probleme i svinjarije. Uglavnom im se turisti brinu o životinjama a postupci zgražavaju pa to i prenose po svijetu,dakako . Često nam i ozlijeđene divlje životinje dovoze stranci koji su na ljetovanju. Turistička razglednica Hrvatske More i priroda vam je od Boga dana a ostalo što je do vas je na zavidnoj nizini - navode u objavi.