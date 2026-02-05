Obavijesti

Zamislite da Thompson, umjesto da grmi ZDS, poziva ljude na sistematske preglede

Piše Bojana Mrvoš,
Foto: Marko Perković Thompson/Facebook

Ili zamislimo da se kultne, obožavane osobe u Hrvata posvete stalnom apelu na čišći okoliš, odvajanje otpada, smanjenje zagađenosti zraka... Da ne živimo u ‘41. niti u ‘45., već u 2026.

Od karcinoma su tijekom 2024. umrle 13.434 osobe, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Toliko ljudi broji čitav jedan manji grad, primjerice Gospić. Zloćudne bolesti su drugi najčešći uzrok smrti u Hrvatskoj, odmah nakon bolesti srca i krvnih žila. Rak je posljedica nasljednih čimbenika, načina života i okolišnih utjecaja, i umjesto da se više bavimo njegovom prevencijom kroz sve nabrojano, mi ginemo na političkim temama poput fašizacije Hrvatske. Bilo bi fantastično kad bi Thompson, kultna ličnost u Hrvata, svoje sunarodnjake, na primjer, pozivao na sistematske preglede, pogotovo one starije. Kad bi to, zapravo, činile sve utjecajne osobe koje mogu djelovati na promjenu naših loših životnih navika koje do karcinoma dovode. Zamislite da Thompson, umjesto ZDS, na koncertima grmi: “Jedite manje crvenog mesa!”.

