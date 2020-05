Zamjena u Splitu: 'Ali ovo nije naša žena, ona je crvenokosa!'

Još uvijek se pokušava dokučiti kako je došlo do nevjerojatne zamjene pacijentica na splitskim Križinama. Jedna žena je umrla i pokopana je u Hercegovini, na pogrešnom groblju i pod imenom još uvijek žive žene. Gotovo mjesec dana obitelj je bila uvjerena da im se majka i baka oporavlja te da će im se vratiti. S druge strane, nećak koji je mislio da je pokopao svoju tetku, odjednom doznaje da je ona ipak živa, a u njenom grobu leži nepoznata žena.

Vratimo se natrag u vrijeme i, korak po korak, pokušajmo otkriti kako je došlo do ove greške. Pomoći će nam Ruža Matas, glavna sestra doma za starije Florence u Seget Vranjicu, u kojem je boravila zamijenjena gospođa koju su greškom sahranili u krivi grob.

10. travnja, iz ove ustanove su je poslali na pregled u splitsku bolnicu zbog simptoma koji su ukazivali na korona virus. Naknadno se ispostavilo da nije bila zaražena. Kako nam Ruža kaže, ona je tada sa sobom imala sve isprave i svu potrebnu dokumentaciju. Ni osoblje ni obitelj nisu imali pojma što se događa sve dok nakon mjesec dana nije stiglo vozilo hitne, a u njemu potpuno nepoznata žena.

- Ne želim uputiti nijednu lošu riječ prema bolnici ili kolegicama i kolegama. Pritisak pod kojim su radili je stravičan. Radila sam u ratu, znam kako je to. Ne osuđujem nikoga, suosjećam s obitelji jer oni su najpogođeniji. U ovoj situaciji su izašli tako veliki i ja im se iskreno divim. Rekla sam im to. Drže toliku razinu dostojanstva, a znam koliko su brinuli o njoj. Kad izgubiš jednu osobu koju tako voliš i biti tako velik... ja to ne bih mogla. Ja bih se slomila - kazuje nam Ruža.

- Mislim da je ovo što se sad događa stavljanje soli na ranu i obitelji i nama. i naši zaposlenici su uznemireni, kao i obitelji ostalih pacijenata. Ne mogu vam opisati koliko je bilo poziva... - dodaje.

Osvrnula se na aktualnu situaciju u splitskoj bolnici.

- Što se tiče situacije s Križinama i načinom na koji je profesor Meštrović postupio, ja mu čestitam na kvaliteti rada kojeg je obavljao i na načinu na koji se snalazio u novonastaloj situaciji. Kad je buknula epidemija, dogodio se scenarij da kroz jedna mala vrata mora ući određena ogromna količina ljudi. Kao da padne 500 litara kiše, a kroz gurlu može proći jedna litra. Bilo je teško. Primjerice, u Zagrebu je drukčije. Koliko znam, u zagrebačkim KBC-ovima omjer medicinskih sestara po bolesničkom krevetu je znatno veći nego kod nas. Već u startu smo u puno lošijoj poziciji - govori Matas.

Opisala nam je detaljno kako su odveli njihovu štićenicu u bolnicu, kao i što se događalo u ponedjeljak, 11. svibnja, kad su doveli Ivu Feisthammel, krivu osobu, pred dom.

- Ona nije imala koronu. Iva ju je imala. Zamijenjena im je dokumentacija, ali i identitet. Naša pacijentica smještena je na plućni odjel gdje je i preminula. Da je bila Covid pozitivna, ne bi bila smještena na plućni odjel, već na zarazni. Naša štićenica je odvedena u pratnji Hitne pomoći s uputnicom, putnim nalogom i kompletnom medicinskom dokumentacijom koju smo mi imali. Tu su bile sve kopije povijesti bolesti, knjižica, zdravstvena iskaznica, dopunska iskaznica, kopija osobne iskaznice... To je standardna oprema kad pacijent negdje ide. Moja kolegica ju je zadnji put vidjela kad je otišla s Hitnom pomoći. Mi smo se stalno informirali telefonskim putem, kao i obitelj, kako je bilo jedino moguće u vrijeme mjera. Stanje joj se u određenom trenutku malo poboljšavalo, tako su nam rekli. Takvu informaciju smo prenijeli i obitelji. I oni su zvali svakodnevno, bili su redoviti. Bili su sretni. I mi smo bili sretni. Kolegica i ja smo komentirali kako je lijepo što se starija žena ipak oporavlja, kako je to lijepo uz sve muke - priča Ruža.

A onda je došao ponedjeljak 11. svibnja.

- Pacijentica je dovedena do doma, kolega iz hitne je našoj kolegici dao medicinsku dokumentaciju. Zatim ona dolazi do vozila da pogleda pacijenticu i da je uvedu u dom. Klasična procedura - opisuje glavna sestra.

- A onda šok. Ali ovo nije naša pacijentica, rekla mu je. Istog trenutka je uočila da se ne radi o našoj pacijentici. Žena u vozilu je bila sitnije građe, a naša gospođa je crvenokosa, punačka, visoka žena. Ne znam točan tijek razgovora između kolegice i kolege, ali žena definitivno nije bila naša pacijentica. Utvrđeno je to u prvoj sekundi. Hitnoj smo rekli da moraju odvesti pacijenticu natrag u bolnicu i u međuvremenu smo se čuli s kolegama iz bolnice. Bili smo u nadi da su se slučajno zamijenili pri preuzimanju na samom ulazu u hitnu. Ali nisu. I onda je dalje bolnica odrađivala svoj dio, sve dok nas nisu obavijestili što se dogodilo - opisala nam je Ruža Matas.

U međuvremenu, u splitsku bolnicu je, prema zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u izvide stigla i policija. Također, na Križinama traju izvidi stručnog vijeća, kao i inspekcije Ministarstva zdravstva. Ravnatelj Julije Meštrović podnio je ostavku.

