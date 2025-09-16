Zamjenica istarskog župana: 'Vrlo je opasno govoriti da je zdravstveni sustav u rasulu'

Zamjenica istarskog župana Gordana Antić uputila je gradonačelnicima, načelnicima, predsjednicima vijeća i vijećnicima Skupštine Istarske županije dopis o organizaciji i radu javne primarne zdravstvene zaštite u Istri u kojem je poručila da politika ne smije zadirati u rad struke.

- Samo s punim povjerenjem u zdravstvene profesionalce možemo graditi sustav koji je učinkovit, pravedan i održiv - navela je Antić te podsjetila kako sustav počiva na mreži javnih zdravstvenih ustanova, prije svega na Istarskim domovima zdravlja i Nastavnom zavodu za hitnu medicinu.

- Istarski domovi zdravlja osiguravaju dostupnu primarnu zdravstvenu zaštitu u Istarskoj županiji kroz sedam ispostava, a njihova snaga leži u blizini pacijentu, u poznavanju lokalne zajednice i u partnerskom odnosu s građanima - istaknula je zamjenica župana dodavši kako se i Istra suočava s velikim izazovima nedostatka zdravstvenog kadra, potrebe za modernizacijom infrastrukture i prilagodbe novim zdravstvenim trendovima.

Podsjetivši kako Županija provodi Program mjera za zadržavanje i privlačenje deficitarnog kadra, u sklopu kojeg se inovativnim metodama i različitim bonusima pokušava učiniti javni zdravstveni sustav atraktivnijim i poželjnim mjestom za rad, Antić se osvrnula na izjave koje narušavaju ugled i stvaraju nepovjerenje u zdravstveni sustav ustvrdivši kako je "vrlo opasno govoriti kako je javni zdravstveni sustav u rasulu".

- Takve tvrdnje ne samo da nisu utemeljene na činjenicama i dokazima, već ozbiljno štete ugledu naših ustanova i stvaraju nepotreban nemir među građanima. Kritika je dobrodošla i nužna, ali mora biti utemeljena na činjenicama i dokazima, te usmjerena prema rješenjima. Povjerenje u zdravstveni sustav gradi se znanjem, radom i suradnjom, a ne glasinama i poluistinama - poručila je Antić dodavši kako "javni zdravstveni sustav ne može i ne smije biti predmetom političkih nadmetanja ili osobnih političkih promocija".

- Zdravlje nema politički predznak i mora biti zajednički interes svih. Samo uz suradnju, međusobno povjerenje, uvažavanje i jasnu podjelu uloga možemo osigurati da Istra ostane primjer regije koja zdravlje stavlja na prvo mjesto - zaključila je Antić i pozvala na nastavak zajedničkog jačanja sustava.