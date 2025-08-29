Zamjenica načelnika Gvozda se nagodila, priznala namještanje ispita s Josipom Pleslić ex Rimac

Još jedna optuženica, suoptužena u aferi tzv. Sport i glazba s bivšom tajnicom Ministarstva državne uprave Josipom Pleslić ex Rimac, priznala je krivnju i nagodila se s Uskokom.

Riječ je o Mariji Idžan, koja je u inkriminirano vrijeme, zamjenica načelnika općine Gvozd. Nakon priznanja krivnje i temeljem sporazuma s tužiteljstvom na Županijskom sudu u Zagrebu osuđena je na devet mjeseci zatvora uvjetno na dvije godine. To znači da neće u zatvor ako u sljedeće dvije godine ne počini novo kazneno djelo. Dužna je platiti i troškove postupka u iznosu od 1000 eura sudskog paušala.

Idžan su teretili da se krajem svibnja 2020. obratila Josipi Pleslić ex Rimac, tada državnoj tajnici u Ministarstvu uprave, tražeći da računovodstvenoj referentici u općini Gvozd omogući polaganje državnog stručnog ispita te joj pribavi pitanja koja će biti na ispitu. Pleslić ex Rimac na to je pristala, a referentica je početkom lipnja 2020. uspješno položila ispit.

Optužnica u aferi Sport i glazba jedna je od tri s kojima se suočava bivša kninska kraljica, kako su nazivali dugogodišnju gradonačelnicu Knina, Josipu Pleslić. U ovoj optužnici sumnjiči je se za niz malverzacija poput namještanja državnih ispita, pogodovanja u zakupu državnog zemljišta i dodjeli potpora.

Njome je bilo obuhvaćeno 27 ljudi, no dosad ih se nagodilo više od polovice. Među okrivljenicima koji su ranije priznali krivnju i nagodili se je i bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac. Temeljem sporazuma s Uskokom osuđena je na godinu dana zatvora, uvjetno na tri godine.

U aferi Vjetroelektrane, Pleslić je optužena s poduzetnicima Milenkom Bašićem i Draganom Stipićem, bivšom miljenicom premijera Plenkovića, Gabrijelom Žalac te još četiri okrivljenika za više kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta: trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporabe ovlasti...

Pleslić je za korupciju optužena i u slučaju s poduzetnikom Antom Stanišićem i bivšom rektoricom zadarskog sveučilišta Dijanom Vican.

