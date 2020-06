Zamjenika načelnika smijenili bez obrazloženja, a na njegovo mjesto postavili podobnog

Bivši pomoćnik ministra Medveda imenovan je zamjenikom policijskog načelnika bez natječaja

<p>Poticao na provalu, a sad je donačelnik policije. Ovo je bio naslov priče o <strong>Nenadu Križiću</strong>, smijenjenom bivšem pomoćniku ministra Medveda, koji je krajem prošlog mjeseca bez natječaja imenovan zamjenikom načelnika Policijske uprave virovitičko-podravske.</p><p>Dosadašnjeg zamjenika načelnika virovitičke policije <strong>Zorana Jerebića </strong>vrh MUP-a je smijenio bez ikakva razloga. Ovakve smjene ljudi na rukovodećim pozicijama u MUP-u i nisu rijetkost te često prolaze bez javnog odjeka ako se iza aktera ne vuku “repovi” o kojima se ranije pisalo. Slična smjena zbila se nedavno u Gospiću, gdje je s mjesta zamjenika načelnika Policijske uprave ličko-senjske morao otići policajac<strong> Mladen Kranjčević</strong>. On je na toj poziciji bio osam godina. Kranjčevićeva smjena je, kažu upućeni, dogovorena još sredinom travnja.</p><p>Nekoliko tjedana ranije srčani udar bio je koban za Josipa Biljana, načelnika Policijske uprave ličko-senjske u Gospiću, a na njegovo mjesto iz jedne zagrebačke postaje dolazi <strong>Zoran Zdunić</strong>. Već prvog radnog dana, kako doznajemo, novi šef pritišće Kranjčevića da si nađe drugi posao pojasnivši mu da je u Gospić poslan s konkretnim nalozima, a prvi je upravo smjena zamjenika načelnika Policijske uprave. Kad Kranjčević nije pristajao na takav način smjene, Zdunić mu je, tvrdi naš izvor, rekao da će ga onda oni iz ravnateljstva policije rasporediti po principu “kako mu grah padne”.</p><p>I uistinu, Kranjčeviću je “grah pao” tako da je preko noći degradiran i raspoređen u više od stotinu kilometara udaljenu policijsku postaju Novalja na otoku Pagu. On je, kažu upućeni, bezrazložno i nezakonito smijenjen pa se mogu očekivati i sudski postupci. Smijenjeni Kranjčević slučaj nije želio komentirati, a zanimljivo je da je na njegovu poziciju bez natječaja žurno postavljen <strong>Stjepan Sabljić</strong>, inače blizak s poduzetnikom <strong>Željkom Oreškovićem Macolom</strong>, koji je s MUP-om razvio unosan policijsko-turistički biznis smještajem stotina policajaca koji brinu o granici u svoje objekte.</p><p>Protiv Sabljića, novopostavljenog zamjenika načelnika Policijske uprave ličko-senjske, nekoliko puta je vođen disciplinski postupak zbog težih povreda službene dužnosti. Tako je krajem 2017. pravomoćno kažnjen novčano kaznom ustege od 15 posto od plaće na vrijeme od četiri mjeseca jer je "koristeći službeno vozilo za put na posao na relaciji Korenica – Donji Lapac netočno prikazujući činjenice istovremeno primao i putne troškove".</p><p>Sabljićem se bavila i krim- policija, znao je za to i USKOK, a sumnjičilo ga se da je kao šef policijske postaje u Gospiću tijekom 2011. i 2012. zlorabio položaj jer je u 26 slučajeva zaustavio procesuiranje utvrđenih počinitelja prometnih prekršaja. Umjesto kaznene prijave preporučen je stegovni postupak, međutim, ondašnji prvi šef policije Ante Podnar ga je zaštitio i od stegovnog progona držeći spis u ladici do zakonske zastare.</p><p>Bezuspješno se istraživalo i kako mu je u kući završila peć za centralno grijanje koja je donirana Crkvi te radovi na fasadi kuće s radnicima na crno iz susjedne BiH, po nižoj cijeni...</p><p>Do zaključenja teksta pojašnjenje MUP-a o razlozima smjene drugog čovjeka gospićke policije Mladena Kranjčevića ni nakon proteka od mjesec dana nismo dobili. Nagađa se da je smjena Mladena Kranjčevića povezana i s činjenicom da je ukazivao na propuste i pogreške u postupanju policije na poslovima migracija te da je smetao jakom „lobiju“ granične policije. </p>