Žana, Dario i Marija žive nove i sretne živote iza transplatacija: 'U nama sad kucaju tuđa srca'

Svatko tko je upoznao Žanu (6) zna da je miljenica svemira. Njezin životni put do sada bio je toliko trnovit, ali i pun preokreta da je njezinoj majci već poslužio kao inspiracija za knjigu. Jer mama Vedrana uvjerena je da takav život mora ostati zabilježen za sve one koji se nađu u sličnoj situaciji, a i da bi odala počast za hrabrost kako svojoj Žani, tako i svakom onom bolesnom djetetu koje stoički podnosi svaku bol i grabi priliku za novi život. Žani je po porođaju dijagnosticiran sindrom hipoplazije srca, odnosno lijeva strana srca uopće ne radi. Stanje joj se pogoršavalo iz trenutka u trenutak. Počeli su joj otkazivati organi i završila je na respiratoru. Liječničke prognoze bile su katastrofalne. A to je bio tek početak nezamislivo bolne priče obitelji Turniški.