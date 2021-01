- Volonteri i djelatnici Crvenog kri\u017ea neprestano iskrcavaju pakete koji dolaze iz Hrvatske i inozemstva. Roba se prihvati, razvrstava se da bi do\u0161la do korisnika onako kako treba. Nakon toga se paketi istovaruju u vozila voze do onih kojima je pomo\u0107 potrebna. Mnogi dolaze sami po pomo\u0107, a onima koji nisu u mogu\u0107nosti, paketi se isporu\u010duju kombijima - osvrnula se glasnogovornica na\u00a0cijeli proces rada volontera i djelatnika Crvenog kri\u017ea.

Najvi\u0161e optu\u017eba pristi\u017ee upravo na ra\u010dun sporog reagiranja i neorganiziranosti Crvenog kri\u017ea. Naime, ljudi na dru\u0161tvenim mre\u017eama objavljuju\u00a0kako velik broj sela jo\u0161 nitko nije posjetio i opskrbio hranom i potrep\u0161tinama.

- Mi bi svi voljeli da je ovaj proces jako brz i da to rije\u0161imo u jako kratkom vremenu. Mislim da svi koji se bave humanitarnim radom to \u017eele, me\u0111utim realnost je ne\u0161to druga\u010dija. Radimo najbolje \u0161to mo\u017eemo, obilazimo sva sela, imamo mobilne timove koji su non stop na terenu, dijelimo pakete humanitarne pomo\u0107i i\u00a0svakodnevno se dijele tisu\u0107e toplih obroka. Svjesni smo da uvijek postoji mogu\u0107nost da smo nekog propustili, ali umjesto \u0161irenja optu\u017ebi, pozivam sve ljude koji znaju za takve ljude da nazovu na na\u0161 besplatni telefon i mi \u0107emo odmah oti\u0107i na teren. Osim toga, doga\u0111a se i da dobivamo pozive iz sela u kojima nema nikoga i odlazimo na teren \u010dime onda \u010dinimo \u0161tetu onima kojima je pomo\u0107 zaista potrebna\u00a0- dodala je glasnogovornica Crvenog kri\u017ea.

Tako\u0111er, dio optu\u017eba odnosio se izravno na djelatnike Crvenog kri\u017ea koji su, prema objavama na raznim dru\u0161tvenim mre\u017eama, pili donirane sokove i dijelili \u010dokolade na skuplje i jeftinije.\u00a0

- \u017dao mi je zbog lo\u0161ih komentara i \u017eao mi je \u0161to ljudi toliko sumnjaju. Ne znam \u0161to bih vi\u0161e rekla na ove optu\u017ebe. Na\u0161i volonteri su obi\u010dni ljudi, moraju piti i jesti, a to \u0161to piju sok, koji naravno nije od donacija\u00a0kako to pi\u0161e u raznim objavama, je sasvim normalno. Oni su ovdje 24 sata s ciljem da bi pomogli nekome i mislim da je stvarno neljudski \u0161iriti ovakve optu\u017ebe.\u00a0A za optu\u017ebe da se odvajaju skuplje i jeftinije \u010dokolade ne znam \u0161to bih rekla. To se sigurno tako ne radi. Roba se sortira po hrani, a ne po cijeni. - rekla je u razgovoru glasnogovornica.\u00a0

Na optu\u017ebe kako se razna hrana baca, glasnogovornica Zori\u0107 objasnila je kako je velika koli\u010dina neupotrebljive\u00a0hrane ve\u0107 bila ovdje kada je Crveni kri\u017e iza\u0161ao na teren i pozvala sve ljude koji su \u017eeljni pomo\u0107i da posjete stranice Crvenog kri\u017ea i informiraju se o hrani koju mogu slati.\u00a0

- Jaja, mlije\u010dni proizvodi, svje\u017ee mlijeko, ribu nemojte slati. Sve \u0161to je lako kvarljivo, sve \u0161to je pred istekom roka trajanja i sve \u0161to nema deklaraciju mi kao Crveni kri\u017e ne mo\u017eemo primiti. Pozivam sve koji \u017eele pomo\u0107i da se fokusiraju na proizvode koji mogu trajati du\u017ee - dodala je glasnogovornica Zori\u0107.

