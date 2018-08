"Žao nam je što je Pametno izašao na prvom problemu"

Predsjednici GLAS-a Anki Mrak-Taritaš "žao je što su kolege iz Pametnog donijele ovakvu odluku na prvom problemu koji je među partnerima nastao".

- Partnerski odnosi u koaliciji nemaju samo svijetle trenutke i često su bremeniti neslaganjima i različitim mišljenjima. Osim toga vrijednost stranaka u koaliciji je i u načinu na koji rješavaju međusobne probleme - kaže Mrak-Taritaš.

Podsjetimo, Pametno je odlučilo prekinuti daljnju suradnju s GLAS-om i IDS-om na stvaranju tzv. Amsterdamske koalicije zbog dubokog neslaganja oko problema Uljanika, a naročito oko uloge i odgovornosti istaknutih pojedinaca. Konkretno im je neprihvatljiva informacija da je IDS-ov europarlamentarac i počasni predsjednik te stranke, Ivan Jakovčić, primao novac od firme Danka Končara, sadašnjeg strateškog partnera u Uljaniku. Naime, kako se otkrilo, Jakovčić je u posljednjih pet godina primio više od 2,2 milijuna kuna od tvrtke u Končarevu vlasništvu. Bio je član Nadzornog odbora Afrak Grupe u Helsinkiju, no otkrilo se kako je u toj grupi bio angažiran još od veljače 2013. godine, dok je bio predsjednik IDS-a. Stoga Pametno smatra da je Jakovčić u izravnom sukobu interesa.

Vezano za slučaj Uljanik i poziciju Ivana Jakovčića, kaže Mrak-Taritaš, GLAS je na sjednici predsjedništva stranke u četvrtak otvorio pitanje kandidature Jakovčića kao kandidata za europske izbore.

- Dogovorili smo se da ćemo dati priliku IDS-u to pitanje prvo riješi unutar stranke. Mislimo da je to korektno ako ste s nekim u partnerskom odnosu i vjerujemo da će kolege iz IDS-a donijeti ispravnu odluku - istaknula je dodavši kako će u svom daljnjem političkom djelovanju GLAS i dalje biti dosljedna opozicijska stranka koja će nastaviti raditi na okupljanju opozicije lijevog centra.

- Jer samo uključivost svih oporbenih stranaka i njihovo okupljanje može predstavljati branu rastućem desnom radikalizmu i modelu ortačkog kapitalizma koji Hrvatsku vuku na dno Europske unije.GLAS ostaje otvoren i uključiv prema svima koji su spremni svoje interese potisnuti u drugi plan kako bi se Hrvatskoj omogućila šansa izbora boljih i održivih rješenja od politike koju predstavlja i simbolizira HDZ - poručila je.

Puljak: Političar ne može biti na platnom spisku nekoga tko ima ikakve financijske interese u državi

Predsjednica Marijana Puljak kaže nam kako nisu prije znali za informaciju da je Jakovčić primao novac od Končara.

- Političar ne može biti na platnom spisku nekog tko ima ikakve financijske interese u našoj državi. Nismo znali za to, no čim smo saznali postavili smo pitanja našem partneru, razgovarali smo s njima o tome, tražili odgovore, no jednostavno ih nismo dobili - kaže Puljak ističući kako su, što se tiče Uljanika, zaključili da se razilaze u pogledu rješavanja ovog problema.

- Pametno inzistira na punoj transparentnosti cijelog procesa Uljanika, objavi svih dokumenata koji su poslani u Europsku komisiju, cijelog plana restrukturiranja, uloge sadašnjeg strateškog partnera i njegova plana, dopisa Ministarstva financija, što je to Ministarstvo odgovorilo upravi Uljanika... Zaista nam je jako bitan faktor odgovornosti te plan kako izbjeći da svi troškovi oko ovog procesa padnu na leđa poreznih obveznika. Nismo dobili odgovore od naših partnera iz Istre na sva ova pitanja i zaključili smo da se duboko razilazimo po načnu kako gledamo na rješenje ovog problema - kaže.

Predsjednica GLAS-a Mrak-Taritaš kaže kako joj je žao što je Pametno donijelo ovakvu odluku prilikom prvog problema, no Puljak naglašava kako je stranka Pametno osnovana s ciljem da promijene političke modele koji vladaju dugi niz godina i koji su osnovni uzrok zašto je Hrvatska danas u dubokoj ekonomskoj, političkoj i moralnoj krizi, kao i na dnu svih ljestvica u Europi.

- Nama je to krupan problem. Ovaj problem Uljanika je za nas ogledni primjer zašto se Pametno uključilo u politiku i protiv čega se bori. A ovo je nekakav pokazni primjer koji pokazuje kako naši partneri razmišljaju o rješenjima ovakvih problema u državi. Bavimo se politikom da bi promovirali i ljudske vrijednosti oko kojih smo se brzo složili i potpisali suradnju, međutim sada vidimo duboko neslaganje oko toga kako se rješavaju ostali problemi u našem društvu. Ako ćemo na isti način nastaviti djelovati kao svi dosadašnji političari, onda mi ne predstavljamo nikakvu promjenu u zemlji i ne trebamo se ni baviti politikom - ističe Puljak.

Nije razočarana raspadom koalicije jer je, kaže, svjesna da stranke moraju razgovarati, surađivati i okupljati ljude.

- Mi smo ostali vjerni ideji da treba okrupniti snage lijevih, liberalnih političkih opcija. Jedino se tako možemo oduprijeti svemu onome što sada vlada u Hrvatskoj. Nije problem samo u desničarenju i nekim desnim vrijednostima koje prevladavaju, nego je zaista problem i u politčkim modelima. Nastavit ćemo i dalje raditi na tome da probamo ujediniti sve one ljude koji razmišljaju kao i mi i imaju iste ideje o uređenoj državi i političkoj odgovornosti - poručuje Puljak dodajući kako su im se u posljednje vrijeme priključilo dosta ljudi koje će uskoro predstaviti u javnosti.

- Zaista se nadamo da ćemo s njima nastaviti borbu u građenju moderne, građanske, uređene države u kojoj će prvenstveno vladati politička odgovornost - rekla je Puljak.

Kontaktirali smo i Jakovčića da nam ispriča svoju stranu priče, no nije želio komentirati.

- Rado bih, ali ne govorim ništa do daljnjega. Hvala na otvorenosti, ali nažalost ne mogu - kratko nam je odgovorio Jakovčić.