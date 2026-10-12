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ZAPAD ZAGREBA U CRVENOM Promet stoji zbog radova, kasne autobusi, pukao i vodovod...

Piše Bogdan Blotnej,
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ZAPAD ZAGREBA U CRVENOM Promet stoji zbog radova, kasne autobusi, pukao i vodovod...
Foto: Google Maps
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Prometni kolaps doslovno je vidljiv po cijeloj Ilici i to u oba smjera, zbog kojih većina ljudi kasni na posao. U jutarnjim satima prijavljeno je pucanje vodovoda na području Maksimira, ali i Samobora

Autobusne linije terminala Črnomerec su u kašnjenju zbog velike prometne gužve uzrokovane radovima u zoni raskrižja s Kustošijanskom, objavili su u ponedjeljak ujutro iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET).

Prometni kolaps doslovno je vidljiv po cijeloj Ilici i to u oba smjera, zbog kojih većina ljudi kasni na posao. 
Problem u prometu zabilježen je i u četvrti Botinec. Zbog prometne nesreće u Ul. dr. L. Naletilića u Dupcima, autobusne linije u oba smjera prometuju kroz Gornje Čehe, Češkom ulicom te dalje redovnim trasama.

- Kolnici su ponegdje mokri i vlažni pa vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti te održavaju sigurnosni razmak između vozila - savjetuju iz Zagrebačkog holdinga.

U ponedjeljak ujutro prijavljeni su i problemi zbog puknuća cjevovoda. Bez vode je dio potrošača u ulicama Barutanski jarak, Ogrizekova do 13 sati te zbog popravka hidranta bez vode su potrošači u ulicama Horvatnica i Spojnica do 15 sati.
Bez vode su i potrošači u ulicama Dobriše Cesarića i Kerestinečka u Samoboru do 12 sati, zbog puknuća cjevovoda.

- Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom "VODA ZA PIĆE". Molimo korisnike navedenog područja za razumijevanje i strpljenje - navode iz Vodovoda i odvodnje.

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Komentari 18
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