Požar je zahvatio krovište kuće i obližnjeg gospodarskog objekta, ali širenje je zaustavljeno zbog pravovremene intervencije članova DVD-a
KUĆA U PLAMENU
Zapalila se obiteljska kuća u Hrvatskoj Kostajnici, vatrogasci spasili krov drugog doma
Požar je buknuo u četvrtak u poslijepodnevnim satima, a vatrogasci su na terenu bili za svega nekoliko minuta.
U objavi iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hrvatska Kostajnica stoji kako se zapalilo krovište obiteljske kuće i gospodarskog objekta. Unatoč velikim količinama dima koje su otežale gašenje, vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje požara na ostatak krovišta te drugu spojenu kuću i obližnju stolarsku radionu. Kako bi u potpunosti zaustavili požar, dio krovišta morali su raskopati.
U gašenju je sudjelovalo 13 vatrogasaca i četiri vozila DVD-a Hrvatska Kostajnica.
