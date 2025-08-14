Zapalila se obiteljska kuća u Hrvatskoj Kostajnici, vatrogasci spasili krov drugog doma

Požar je buknuo u četvrtak u poslijepodnevnim satima, a vatrogasci su na terenu bili za svega nekoliko minuta.

U objavi iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hrvatska Kostajnica stoji kako se zapalilo krovište obiteljske kuće i gospodarskog objekta. Unatoč velikim količinama dima koje su otežale gašenje, vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje požara na ostatak krovišta te drugu spojenu kuću i obližnju stolarsku radionu. Kako bi u potpunosti zaustavili požar, dio krovišta morali su raskopati.

U gašenju je sudjelovalo 13 vatrogasaca i četiri vozila DVD-a Hrvatska Kostajnica.