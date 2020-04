Zapalili mu štagalj i automobil u dvorištu, nitko nije ozlijeđen

Požar na štaglju izbio je u srijedu oko 14.30 sati u Hrastovljanu. Vlasnik štaglja je 48-godišnjak. Na mjestu požara očevid su obavili policijski službenici sa Inspektorom zaštite od požara, kojim je utvrđeno da je do požara došlo uslijed djelovanja otvorenog plamena nepoznatog izvora, te se požar proširio na ostalu drvenu plohu i krov štaglja.

- Također je utvrđeno da je do požara došlo i na neregistriranom vozilu koje se nalazilo u dvorištu kuće, te je došlo do oštećenja u vidu termičke destrukcije i taljenja plastike branika, svjetla i pvc cerade. Kako je očevidom utvrđeno, požar je na vozilu izazvao nepoznati počinitelj polijevanjem i paljenjem ubrzivača plamena po vanjskom djelu cerade, te je došlo do zapaljenja iste i djelomične termičke destrukcije branika i svjetala na vozilu - objavila je PU varaždinska.

Požar su ugasili vatrogasci DVD Martijanec i Hrastovljan. Ozlijeđenih nije bilo, već je nastala materijalna šteta koja se procjenjuje na više tisuća kuna. Policajci traže počinitelja.

Foto:Ilustracija