Zapalili tinejdžericu i ubili je: 16 ljudi dobilo smrtnu kaznu

Sud u Bangladešu je osudio na smrtnu kaznu 16 ljudi zbog ubojstva tinejdžerice Nusrat Jahan Rafi (19). Ovo suđenje je bilo jedno od najbržih u povijesti te zemlje u kojoj rješavanje zločina ponekad traje godinama.

Tinejdžericu su u travnju ove godine polili benzinom i zapalili na krovu škole i to nakon što je prijavila ravnatelja za seksualno zlostavljanje. Među osuđenima za ubojstvo je i ravnatelj Siraj Ud Doula kojeg terete da je, dok je bio u zatvoru, naredio ubojstvo djevojke. Osudili su i dvije kolegice iz razreda ubijene, tri nastavnika te dva lokalna političara.

Ravnatelj je bio pozvao tinejdžericu u svoj ured 27. ožujka. Počeo ju je dirati po intimnim dijelovima tijela. Tinejdžerica je pobjegla i prijavila ga policiji. Ravnatelja su uhitili, a on je svojim suradnicima koji su mu došli u posjet u zatvor rekao da trebaju zastrašiti djevojku i njezinu obitelj. No nakon što im to nije uspjelo, naredio im je da ju ubiju ako je potrebno.

Djevojku je na krov namamila kolegica koja joj je rekla da gore tuku njezinu prijateljicu. Kada je stigla na krov, djevojku je opkolilo nekoliko ljudi. Rekli su joj da potpiše bijeli papir, a kada je odbila, polili su ju kerozinom i zapalili. Mislili su sve prikazati kao samoubojstvo, ali teško ozlijeđena djevojka je poživjela još nekoliko dana i dala je policiji iskaz. Umrla je 10. travnja, piše BBC. Slučaj je izazvao burne reakcije u cijeloj zemlji.