Zapalio se auto u tunelu Sveti Rok, zaustavljen promet na A1

Vatrogasci Hrvatskih autocesta uspjeliu su na vrijeme ugasiti automobil koji se zapalio u tunelu Sveti Rok na autocesti A1 u smjeru Zagreba. Kako doznajemo, požar je zahvatio prednji kraj vozila i motor. Nasreću, nitko nije stradao.

S obzirom na protokol, odmah je obustavljen promet u obje tunelske cijevi.

- Nastala je kolona vozila na autocesti A1 ispred tunelu Sveti Rok na kolniku u smjeru Dubrovnika, duljine 2 km. Molimo korisnike za strpljenje i oprez - pišu iz HAC-a.

Uskoro bi sve trebalo biti raščišćeno i promet normalno pušten.