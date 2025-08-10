Obavijesti

VATROGASCI ČISTE

Zapalio se auto u tunelu Sveti Rok, zaustavljen promet na A1

Piše Bogdan Blotnej,
Zapalio se auto u tunelu Sveti Rok, zaustavljen promet na A1
Zbog požara na vozilu u tunelu Sveti Rok kolona vozila na autocesti A1 ispred tunelu Sveti Rok na kolniku u smjeru Dubrovnika, duljine 2 km. Molimo korisnike za strpljenje i oprez, pišu iz HAC-a

Vatrogasci Hrvatskih autocesta uspjeliu su na vrijeme ugasiti automobil koji se zapalio u tunelu Sveti Rok na autocesti A1 u smjeru Zagreba. Kako doznajemo, požar je zahvatio prednji kraj vozila i motor. Nasreću, nitko nije stradao.

S obzirom na protokol, odmah je obustavljen promet u obje tunelske cijevi.

- Nastala je kolona vozila na autocesti A1 ispred tunelu Sveti Rok na kolniku u smjeru Dubrovnika, duljine 2 km. Molimo korisnike za strpljenje i oprez - pišu iz HAC-a.

Uskoro bi sve trebalo biti raščišćeno i promet normalno pušten.

