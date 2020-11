Putnici su napustili vlak na \u017eeljezni\u010dkoj stanici u Jal\u017eabetu gdje im je osiguran prijevoz autobusom. O\u010devidom je utvr\u0111eno da je u do\u0161lo do po\u017eara u motoru uslijed kvara na ru\u010dnoj dobavnoj pumpi goriva te propu\u0161tanja dizelskog goriva na zagrijani motor.

Zbog toga se zapalilo gorivo i do\u0161lo je do manjih manjih po\u017earnih destrukcija motora.

Zapalio se vlak kraj Varaždina: Vatru ugasio strojovođa, 50-ak putnika sigurno prevezeno dalje

Strojovođa je zaustavio vlak, isključio napajanje te ugasio požar s nekoliko protupožarnih aparata. Za vrijeme događaja u vlaku se nalazilo 50-ak osoba

<p>U petak, oko 16.15 sati kod Kelemena, došlo je do požara na motornim kolima dizelske motorne garniture vlaka koji je prometovao na relaciji Varaždin – Koprivnica, kojim je upravljao 40-godišnji strojovođa.</p><p>Strojovođa je zaustavio vlak, isključio napajanje te ugasio požar s nekoliko protupožarnih aparata. Za vrijeme događaja u vlaku se nalazilo 50-ak osoba, od kojih nitko nije ozlijeđen.</p><p>Putnici su napustili vlak na željezničkoj stanici u Jalžabetu gdje im je osiguran prijevoz autobusom. Očevidom je utvrđeno da je u došlo do požara u motoru uslijed kvara na ručnoj dobavnoj pumpi goriva te propuštanja dizelskog goriva na zagrijani motor.</p><p>Zbog toga se zapalilo gorivo i došlo je do manjih manjih požarnih destrukcija motora.</p>