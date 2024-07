Zapalio šumu kod Trogira pa gledao kako gori. Ide u pritvor, a nije mu prvi put da pali!

Sudac istrage splitskog Županijskog suda odredio je u nedjelju pritvor muškarcu (34) koji je osumnjičen da je zapalio požar kod hotelskog naselja Medena u Segetu, piše Dalmatinski portal. Osumnjičeni je priznao djelo.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:53 Uhitili piromana koji je zapalio Seget | Video: PU splitsko-dalmatinska

Navodno nije znao zašto je izazvao požar na dva mjesta, ali je nakon izbijanja buktinje ostao još neko vrijeme i gledao kako vatra guta šumu. Rekao je navodno i kako se kaje i da više neće paliti.

No, ovo mu nije prvi put da izaziva požare, Dalmatinski portal poše da je 2013. bio u zatvoru zbog paljevine, ali je za to djelo nastupila rehabilitacija pa nisu mogli koristiti to kao temelj za određivanje pritvora.

Psihijatrica je utvrdila da je djelo počinio bitno smanjeno ubrojiv. Smatra da postoji opasnost da bi mogao ponovno zapaliti. Još nije postavljena dijagnoza piromanije, premda sve upućuje na to.

Požar, koji je buknuo u četvrtak blizu hotela Medena kod Trogira i četvrti dan od izbijanja još nije ugašen te na požarištu dežuraju vatrogasci, izvijestili su u nedjelju iz DVD-a Trogir.

- Požar je i dalje u stanju lokaliziranosti, ali nije ugašen te danas na požarištu dežura šest vatrogasaca - rekao je Hini zapovjednik DVD-a Trogir Marin Buble. Pojasnio je kako se svakih dvanaest sati procjenjuje stanje na požarištu i potom donose odluke o daljnjim aktivnostima. Izvjesno je, dodao je, da će danas, a potom i cijelu noć vatrogasci dežurati na požarištu.

U tom je požaru, kazao je, izgorjelo oko osam hektara borove šume.

Najkritičnije je bilo u četvrtak navečer kada je, kako su izvijestili iz Uprave kompleksa Medena, izbjegnuta katastrofa. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca spriječeno je da plamen zahvati apartmansko naselje u kojem su smješteni turisti. Vatrogasni stručnjaci ističu kako je ovaj požar potvrdio efikasnost hrvatskih vatrogasnih saga koje su brzom intervencijom spriječili potencijalnu tragediju.