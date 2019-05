Zapjevale Halida: Kumice Ana i Marica bile su jedine na Dolcu!

Vjetar na Dolcu puhao je 70 na sat dok je kiša zalijevala kip kumice Barice na vrhu stuba. Njima nije smetalo, Ana i Marica stale su na svoje mjesto na Dolcu. Kao što to rade već godinama. Bile su jedine kumice koje su radile na najvažnijoj zagrebačkoj tržnici.

- Nikakvi vremenski uvjeti ne mogu me spriječiti da dođem na posao - rekla je Ana Jagušić (57) iz Velikog Botinovca kraj Križevaca.

Vrijeme je ipak otjeralo kupce, no dvije hrabre kumice imaju svoj način kako se boriti protiv manjka mušterija i lošeg vremena.

- Pričamo viceve, a ja puštam Halida Bešlića i Halida Muslimovića - kaže Ana, koja sa svojom kolegicom preko 30 godina prodaje sir na Dolcu.

Kombijem iz Križevaca kreću u dva u noći, a na svom radnom mjestu možete ih pronaći već od šest ili sedam ujutro.

A kad su jučer već došle na radno mjesto, onda im više nije bilo povratka. U Zagrebu su se rušila stabla, padali su dimnjaci, letjeli su krovovi, promet je bio zaustavljen, no Ana i Marica nisu se uplašile. Termometar je pokazivao devet stupnjeva Celzijusa, iako je osjećaj hladnoće bio sigurno par stupnjeva niže zbog jakog vjetra, no one su došle. Ne gledaju vremensku prognozu, za njih ona uopće nije važna, one će doći na Dolac, pa makar padale i sjekire.

Tri puta tjedno dolazim na Dolac, idemo kombijem organizirano i kada rano ujutro krenemo ne znamo kakvo vrijeme će nas dočekati u Zagrebu. Mi smo spremne za baš sve vremenske uvjete, kaže Ana.

Bile su zabundane, uvijek imaju spremnu odjeću za sve što ih može zadesiti kada dođu na zagrebačku tržnicu.

- Na sebi imam potkošulju, majicu kratkih i dugih rukava, dolčevitu, prsluk, dva šuškavca, zimski kaput, šal, kapu i rukavice. Ne može mi biti zima - kaže Ana, dodajući da se tijekom dana griju i toplim napicima poput čaja i kave.

- Iskreno, mislile smo da će se razvedriti, no nije nam zima. Dobro smo se obukle pa se možemo nositi i s niskim temperaturama i vjetrom - dodala je Marica.

Unatoč kiši, uspjele su nešto i zaraditi. Tvrde da uporni kupci dolaze. Do podneva su imali šest mušterija.

- Njih dvije su najljepše gospođe koje prodaju sir na ovoj tržnici. ja već 10 godina kupujem kod njih, pa sam došao i danas. One su moje najdraže prodavačice - rekao je Ivica Jaranović.

Dvjema kumicama baš nikada nije dosadno. Najvjernije mušterije su im došle, a čekajući nove, vrijeme ne krate, kako biste očekivali, pričajući o vremenu.

- Kada nemamo što za raditi, upalimo mobitel i pustimo pjesme koje imam snimljene. A kada ne slušamo glazbu, pričamo anegdote i viceve. U svakom slučaju, zabavno nam je - kaže Ana.

Ukućani su im govorili da ne odlaze u Zagreb.

- Meni su moji rekli da nisam normalna što sam došla raditi, ali kaj da vam kažem, raditi se mora - rekla je Marica.

