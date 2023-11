Šef DVD-a Stupovača u suzama o tragično stradalom dječaku: 'Shrvani smo... Bio je poseban'

Baš se u svemu jako trudio. Bio je predan svakom zadatku. Svi su ga voljeli. Snažno se borio do samog kraja, rekao nam je u suzama Miroslav Komlenović (42), predsjednik DVD-a Stupovača čiji je član bio dječak koji je preminuo nakon što ga je prije nekoliko dana vozač udario dok je romobilom prelazio zebru.

Komlenović nam je rekao da je cijelo selo danas tuguje za dječakom i da su čitavo vrijeme gajili nadu da će se uspjeti oporaviti.

'Uvijek je sve poštovao, a bio je i pravi borac'

- Imam same pohvale za malog. On dolazi iz jako dobre obitelji. Bio je jako lijepo odgojen i uvijek je sve poštovao. To mi se uvijek sviđalo kod njega. Nije bilo bitno je li osoba starija ili njegov prijatelj - uvijek pristupio s poštovanjem. Bio je borac. Na našim natjecanjima nikada nije gubio i sve je dao od sebe. Nadali smo se da će se uspjeti izboriti se i vratiti se zdrav i jači nego prije. Hitnoj je trebalo jako dugo da dođe do njega. Bio je dugo bez kisika. Nadali smo se. Svi smo shrvani. Cijelo selo je u muku, rekao je Komlenović, koji nije mogao zadržati suze.

Dodao je da mu je jako žao obitelji koja je jučer izgubila sina jedinca.

- Izgubili su svog malog dječaka. Ne mogu si ni zamisliti kako je njima kad je nama ovako, rekao je.

Dodao je da su dobili kamere i da se nastoje boriti protiv takvih vozača.

- Prelazio je zebru s društvom. Ona se nalazi u blizini škole i mi oduvijek kažemo da je to 'prijelaz smrti'. Tu svakodnevno prijeđe cestu jako puno djece. Išao je s prijateljima i oni su svi prešli cestu bez problema. Rekli su mu da može i on da nema auta. Nitko nije mogao znati da će se auto u tom trenu tolikom snagom zaletjeti. Promet je tu i za nas vozače jako grozan. Nadam se da će barem kod škole staviti semafor, rekao je Komlenović.

Stradao na pješačkom prijelazu

Iz policije su nam rekli da vozač nije bio pod utjecajem alkohola.

Podsjetimo, dječak je preminuo od posljedica ozljeda zadobivenih u nesreći nakon pet dana borbe za život, potvrdili su nam iz policije. Vozač je autom naletio na dijete koje je bilo na električnom romobilu u Stupovači na obilježenom pješačkom prijelazu u četvrtak ujutro. Građani Kutine javno su tražili od Hrvatskih cesta i Policije da nešto poduzmu kako bi se povećala sigurnost na dionici državne ceste D-45 na dionici od Kutine do Garešnice. Te zahtjeve na 22. sjednici Gradskog vijeća gradonačelniku Zlatku Babića, prije tužne vijesti o smrti djeteta, prenijela je vijećnica Barbara Mihaljević.