Banožić tvrdi da nije pretjecao. Evo što kažu policija i optužnica

Ako sam kočio, nisam mogao pretjecati, kazao je bivši HDZ-ov ministar obrane Mario Banožić u intervjuu za RTL gdje je izjavio da nije pretjecao kamion kada se dogodila nesreća kod Vinkovaca u kojoj je poginuo 41-godišnji Goran Šarić. Također tvrdi da nije bio pod utjecajem alkohola, a izmjerenih 0,2 promila je, kaže, od etilnog alkohola koji je korišten pri dezinfekciji kad su mu vadili krv.

Medije je optužio da lažu u vezi pretjecanja te da frontalnog sudara, "far od far", nije bilo. Policija i optužnica koju su protiv njega podignuli prije tri i pol tjedna tvrde drugačije.

- Ono što mogu reći je da nakon svoje vožnje koja je išla u pravcu prema Županji, nakon kamiona koji je vozio ispred mene nekakvih 100 metara, na suprotnom traku pojavljuje se kombi bijele boje koji u nekom trenutku sa svojom zadnjom stranom prelazi u moju stranu. Da li se to dogodilo zbog kočenja ili zbog nečeg drugog, ja sad to u tom trenutku ne mogu reći. Uglavnom, njegova zadnja polovica prelazi u moju stranu. Ja u tom trenutku pokušavam kočiti, međutim odlazim na lijevo i zato se dogodilo ono što sam rekao, nije frontalni sudar nego on je bio više bočno, ali dopustimo da to fizika pojasni, da ja ne bi sad ovdje bio prometni stručnjak. Ali, do samog trenutka sam pokušavao da ne dođe do tog kontakta. Ono što sam zadnje mogao je stisnuti kočnicu i pokušati napraviti najbolje što mogu. Međutim, dogodilo se to da ja sam završio u suprotnoj strani. Dogodio se sudar koji se dogodio - rekao je Banožić.

Foto: RTL

Pokušao je bivši ministar i sa strane fizike objasniti sudar.

- Kad promatramo stranu fizike, nije baš far o far, nije baš frontalni. Ako sam ja kočio nisam mogao pretjecati. Bio je tu malo drugačiji događaj koji ja prije svega očekujem od vještaka da utvrde - rekao je. Na pitanje ne bi li bilo logično da se autom izmakao na desnu stranu, a ne u suprotni smjer, Banožić mu je odgovorio: "Ako vam je zatvorena i desna strana, što činite?".

Policijska uprava vukovarsko-srijemska dan nakon nesreće je priopćila da je očevidom utvrđeno da je Banožić pretjecao kamion i frontalno se sudario s automobilom koji je nadolazio iz suprotnog smjera. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Sisak: Ministri Medved i Banožić obišli poplavljen kompleks za terapijsko jahanje | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Očevidom prometne nesreće, kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru, utvrđeno je kako je 44-godišnji vozač (državni dužnosnik) osobnog vozila vinkovačkih registarskih oznaka, krećući se iz smjera Vinkovaca u smjeru Županje, obavljao radnju pretjecanja s lijeve strane teretnog vozila koje se ispred njega kretalo u istom smjeru, a da se nije uvjerio da to može učiniti na siguran način ne ometajući promet iz suprotnog smjera, uslijed čega je došlo do udara prednjeg dijela osobnog vozila u prednji dio kombi vozila (teretno vozilo) pulskih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 40-godišnjak.

Uslijed zadobivenih ozljeda 40-godišnji vozač je preminuo na mjestu događaja, dok su 44-godišnjeg vozača djelatnici hitne medicinske pomoći prevezli u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima te potom u Klinički bolnički centar Osijek na daljnje liječenje. Po nalogu zamjenice Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru, nad tijelom preminulog vozača obavit će se obdukcija u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici 'Dr. Juraj Njavro' u Vukovaru. Od 44-godišnjeg vozača su izuzeti nesporni uzorci krvi i urina radi analize - navode iz PU vukovarsko-srijemske. Zbog sumnje da je kršenjem prometnih propisa izazvao prometnu nesreću podnijeli kaznenu prijavu za kazneno djelo Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

Policijski očevid na mjestu prometne nesreće u kojoj je sudjelovao ministar Banožić | Foto: Vinkulja/PIXSELL

Šest mjeseci nakon nesreće i nepunih pet mjeseci istrage, Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima podignulo je optužnicu protiv bivšeg ministra. Kako javlja DORH, okrivljenog Banožića tereti se da je 11. studenoga 2023., oko 06:10 sati, kod Vinkovaca, izvan naseljenog mjesta, upravljao osobnim automobilom marke Nissan desnom prometnom trakom kolnika II. dionice državne ceste broj 55, iz smjera Vinkovaca prema Županji, protivno odredbi čl. 46. st. 1., čl. 51. st. 1. i čl. 70. st. 1. toč. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

- Bivšem ministru obrane stavlja se na teret da je vozio neprilagođenom brzinom i da je započeo pretjecanje skupa vozila (tegljač s priključnim vozilom) odnosno prešao vozilom na lijevu stranu kolnika namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera iako je bila smanjena vidljivosti zbog magle i smanjena preglednost zbog tog skupa vozila koje se kretalo ispred njega u istom smjeru. Tereti ga se da je započeo pretjecanje iako prometna traka nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti kako bi mogao sigurno izvesti pretjecanje uzimajući u obzir brzinu kretanja svog vozila i vozila koje je pretjecao - navode u priopćenju iz Općinskog državnog odvjetništva u Vinkovcima.

Banožić je, tereti ga se, uslijed opisanog, na lijevoj prometnoj traci prednjim dijelom svog vozila udario u prednji lijevi dio teretnog vozila koje se kretalo iz suprotnog smjera pri čemu je 41-godišnji vozač tog vozila preminuo na mjestu nesreće zbog zadobivenih višestrukih ozljeda.