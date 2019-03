Zaprosio curu na maturalnoj večeri: Svi su znali osim mene

Hoćeš li se udati za mene, upitao je kleknuvši Milan Đorđević (21) pred svoju djevojku Blaženku Mitrović (18), a ona je uz vrisak oduševljenja svih gostiju na maturalnoj zabavi trećih razreda brodske Obrtničke škole uz veliki osmijeh rekla "Hoću".

Bio je to najljepši i neočekivani prizor za sve maturante i njihove goste, a njih dvoje, Milan i Blaženka taj će događaj zacijelo pamtiti cijeloga života.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205117 / Milan zaprosio Blaženku na maturalnoj zabavi]

Znaju se odmalena

Milan i Blaženka se znaju odmalena, od djetinjstva, žive u istom, Romskom, naselju u Slavonskom Brodu, jedno od drugog udaljeni su kojih 20-ak kuća.

- Od malih nogu družio sam se sa Blaženkinim bratom, uvijek mi se sviđala. Skoro svaki dan bio sam u njezinoj kući, kada smo sada odrasli pitao sam ju da hodamo i ona je pristala. Puna dva mjeseca sam razmišljao i pripremao kako Blaženki iskazati ljubav i privrženost i zamoliti ju za njezinu ruku, a da sve to skupa bude pomalo spektakularno. Čekao sam baš njezinu maturalnu zabavu i presretan sam da je tako dobro sve skupa prošlo - priča Milan još pod dojmom proživljenog.

Blaženka ne skida osmijeh sa lica, kaže da je isto presretna.

- Već sam neko vrijeme očekivala da će možda do prosidbe doći, na ovaj ili onaj način, ali baš na maturalnoj zabavi nisam očekivala. Time je moja sreća veća. Kupio je prsten od srebra ali ja to ništa nisam znala. Kad su me na zabavi prozvali da dođem na podij , a Milan je bio tamo sa mnom, znala sam to je to, sad. I moja i njegova obitelj su znali da će do prosidbe doći, samo ja nisam znala, super je sve to ispalo - kaže Blaženka.

U Romskom naselju svi pričaju o Milanovoj prosidbi Blaženke, svi su sretni, a kako ne bi oni sami bili.

- Kupio sam joj prsten koji se meni najviše svidio, vjerovao sam da će se i njoj svidjeti, jako je zadovoljna - kaže Milan.

Foto: Boris Gajdukov/24sata

Svadbu još ne planiraju, željeli bi kupiti neku kuću, svadba bi bila tek nakon toga. Milan radi kao bravar u Đuri Đakoviću, Blaženka završava obrtnički smjer za pekara. Oboje bi pokušali otići van i zaraditi novce za kuću. Blaženka prvo mora maturirati i pokušati pronaći posao u Brodu.

Planiraju, kažu, puno djece i brojnu obitelj, vjeruju da će im se i ta želja ostvariti. Milanovi roditelji Zoran i Zorica i Blaženkina majka Snježana i otac Miroslav presretni prosidbom sigurni su da će tako i biti.

Tema: Hrvatska