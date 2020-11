Zaprosio curu na vrhu Mosora, nije se bojao odbijanja: To je na 1300 metara, nije imala di otić!

'Gotovo svaki dan smo po brdima i samo sam čekao priliku da budemo sami na treningu, baš na tom vrhu Koziku. Davno sam rekao sebi da ću je zaprositi baš ondje', rekao nam je Teo

<p>Na očaravajućem vrhu planine Mosor, mladi omiški trkač Teo Baučić zaprosio je Ivanu Vrvilo, nekadašnju hrvatsku trail reprezentativku. Dogodilo se to na njihovu omiljenom predjelu Koziku, na preko tisuću i tristo metara nadmorske visine odakle puca fantastičan pogled. Tako je ovo dvoje zaljubljenika u dalmatinske staze obećalo jedno drugome otrčati još nebrojeno kilometara zajedničkog života. </p><p>Teo nam skromno kaže kako za ovaj značajan trenutak "nije bilo neke velike pripreme".</p><p>- Oboje volimo trčanje i zaljubljenici smo u prirodu. Gotovo svaki dan smo po brdima i samo sam čekao priliku da budemo sami na treningu, baš na tom vrhu Koziku. Meni je najdraži. Davno sam rekao sebi da ću je zaprositi baš ondje. Preostalo je samo čekati pravi trenutak - zadovoljno će Teo. </p><p>Na pitanje je li ga hvatala nervoza, odlučno odgovara "ma nije, nije, takve visine smo mi odrađivali već, nama je to kao nekome otići popiti kavu". </p><p>Pojašnjavamo tada: Je li vas hvatala nervoza da vas ne odbije? </p><p>- Ma ne, ma kakvi! To je na 1300 metara, nije imala di otić! - kroz osmjeh će Teo. </p><p>A kako je Ivana reagirala? </p><p>- Nije imala pojma šta se događa, dolazi - gleda - ne vjeruje... Baš se iznenadila. Bio je to poseban moment, bila je oduševljena!</p>