- Nakon poljupca je skinuo ko\u0161ulju i zajedno s na\u0161im prijateljima u\u0161ao u vodu. Zamolio me je da ga pri\u010dekam i rekao mi da me voli. Oti\u0161li su na plivanje do sljede\u0107e obale. Skoro su svi odustali, a ostali su samo on i moj \u0161ogor Gabrijel - rekla je njegova zaru\u010dnica, prenosi Daily Mail.

Me\u0111utim, dok su se nastavili utrkivati, Fadini je iznenada nestao pod vodom. Svi su ga izbezumljeno tra\u017eili i zvali hitnu slu\u017ebu. Kada je spasila\u010dka slu\u017eba stigla na mjesto doga\u0111aja, zapo\u010dela je potraga \u010damcima i roniocima, a kasnije su se pridru\u017eili i stru\u010dnjaci iz vojne jedinice i kriminolo\u0161kog instituta Sorocaba.

- Dok nije stigla hitna slu\u017eba, svuda smo ga tra\u017eili, ali bez uspjeha. Gotovo sat i po nakon \u0161to su stigli, ronioci su prona\u0161li njegovo tijelo - rekla je Larissa.

Joao je svojoj zaru\u010dnici rekao da je odredio datum vjen\u010danja za svibanj i jedva je \u010dekao osnovati obitelj s njom, a 8. rujna trebali su proslaviti drugu godi\u0161njicu veze.

- Planirao je i slu\u017ebenu prosidbu, za koju je rekao da \u0107e biti epska. Napravio je \u010dak i fascikl s raznim idejama koje \u0107e iskoristiti za taj veliki dan. Sve o \u010demu sanjam i razmi\u0161ljam je on. Sad se sje\u0107am samo svega \u0161to smo \u017eivjeli i sanjali da zajedno pro\u017eivimo - rekla je slomljena Larissa.

Joao je sahranjen u Votorantinu na jugozapadu dr\u017eave Sao Paulo u Brazilu 1. rujna.