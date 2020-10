Zar im ništa nije sveto? Ukrali novac za liječenje bolesne curice

Par je iskoristio trenutak kada konobarica nije bila u blizini i za nekoliko minuta ukrao novac prikupljen za liječenje bolesne djevojčice (3)

<p>Pljačka, za koju bi mnogi rekli da je nemoguća, a izvještaji o sličnim slučajevima sve su češći, šokirala je Grocku i sve plemenite ljude koji su u nedjelju odlučili pomoći maloj Nini Stamenković (3) u borbi za sretnije djetinjstvo.</p><h2>Kako je sramotna krađa izgledala?</h2><p>Mladić i djevojka ušli su u kafić i sjeli se za stol u separeu otkud su imali pogled na cijeli lokal.</p><p>Konobarica je otišla u ljekarnu i zamolila redovitog gosta da pripazi šank. U tom trenutku djevojka ustaje i prilazi kutiji za dobrotvorne priloge.</p><p>Krađu je uspjela zataškati novinama, a kako bi bila manje sumnjičava, jedinom je gostu ponudila primjerak dnevnog tiska. Video prikazuje veću količinu novca u njezinim rukama. U tom se trenutku može vidjeti kako joj ispada dio novčanica, pa je gost upozorava da ih vrati. Uzme novac, ode do separea, stavi plijen u torbu i sa svojim suučesnikom napusti kafić.</p><p>Vlasnici kafića krađu su odmah prijavili policiji, a slike i snimke objavili su na društvenim mrežama i u medijima.</p><p>- Prema svemu viđenom, jedino što se može zaključiti jest da njih dvoje ovo ne rade prvi put, jer su se cijelo vrijeme skrivali od kamera, i odigrali sve vrlo profesionalno. S obzirom na to da se ne boje ničega, čak ni činjenice da je novac bio namijenjen liječenju bolesnog djeteta, ovo im vjerojatno nije posljednja takva krađa - tvrde vlasnici kafića za <a href="https://www.telegraf.rs/vesti/hronika/3252562-snimak-najsramnije-kradje-u-grockoj-par-pokrao-novac-za-lecenje-bolesne-nine-ovo-im-je-bila-taktika" target="_blank">Telegraf</a>.</p><p>Inače, humanitarna akcija prikupljanja sredstava za liječenje trogodišnje Nine Stamenković, oboljele od cerebralne paralize, održana je u nedjelju, 18. listopada, u centru srpskog naselja Grocke. Toga dana na prikupljeno je više od 603 tisuće dinara.</p><p>Nakon dva dana prikupljen je još veći iznos novca u odnosu na onaj koji su lopovi odnijeli 20. listopada oko 17 sati.</p>