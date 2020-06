Zaraza ne jenjava: U Brazilu više od 32 tisuće novooboljelih

<p>Brazilsko ministarstvo zdravstva izvijestilo je da je u toj zemlji u posljednja 24 sata zabilježen 32.091 novi slučaj zaraze korona virusom te da su umrle 1272 osobe, a nakon presude Vrhovnoga suda na službenoj stranici ponovno su dostupni svi potpuni podaci o bolesti.</p><p><strong>Pogledajte širenje korona virusa po Balkanu: </strong></p><p>Brazil je s ukupno 739.503 slučaja zaraze virusom druga zemlja u svijetu s najvećim brojem zaraženih, nakon Sjedinjenih Država, a s 38.406 smrtnih slučajeva treća u svijetu po broju umrlih.</p><p>Nakon presude Vrhovnoga suda ponovno su dostupni svi potpuni podaci na službenoj internetskoj stranici s koje je bio uklonjen ukupan brojevi zaraženih i umrlih.</p><p>Presuda je donesena nakon sve jačega pritiska sa svih strana političkoga spektra i tvrdnji da vlada pokušava prikriti stvarne podatke o broju zaraženih te se sada na službenoj internetskoj stranici ponovno može vidjeti ukupan broj umrlih i zaraženih - kao i podaci za pojedine države - kao što se to prikazivalo do prošloga tjedna.</p><p>Novi podaci objavljeni u utorak navečer pokazuju da je u protekla 24 sata zabilježen 32.901 novozaraženi, dok je ukupan broj zaraženih sada 739.503. Umrlih je bilo 1272, odnosno ukupno 38.406. Nakon Sjedinjenih Država i Britanije, Brazil je treća zemlja u svijetu po broju preminulih.</p><p>Predsjednik <strong>Jair Bolsonaro </strong>ustrajno je pokušavao umanjiti ozbiljnost epidemije koronavirusa, nazivajući bolest "laganom gripom" i pozivajući guvernere da ublažavaju mjere suzbijanja zaraze koje negativno utječu na gospodarstvo.</p><p>U utorak je Bolsonaro rekao da je Svjetska zdravstvena organizacija izgubila kredibilitet u borbi protiv pandemije te da bi se Brazil mogao povući iz te organizacije.</p><h2 data-bind="text:Title" itemprop="headline">U SAD-u od koronavirusa dosad umrlo 111.750 ljudi</h2><p>Od novoga koronavirusa u Sjedinjenim Državama u zadnja 24 sata umrlo je 819 osoba, čime je broj umrlih u toj zemlji dosegao gotovo 112 tisuća, u Meksiku je umrlo 596 osoba, a u Argentini 24, izvijestile su agencije.</p><p>Prema podacima sveučilišta Johns Hopkins u SAD-u je ukupan broj smrtnih slučajeva koji se povezuju s koronavirusom 111.750.</p><p>Sjedinjene Države su zemlja koju je pandemija najteže pogodila i po broju umrlih, kao i po broju dijagnosticiranih.</p><p>Do sada je najviše umrlih zabilježeno sredinom travnja, kada je u jednom danu umrlo tri tisuće ljudi. U posljednja dva tjedna broj umrlih kreće se ispod tisuću, no zemlja i dalje bilježi oko 20 tisuća novih slučajeva na dan.</p><p>Izliječeno je 518 tisuća osoba.</p><h2>U Meksiku više od 4 tisuće novozaraženih, u Argentini više od tisuću</h2><p>Meksičko ministarstvo zdravstva izvijestilo je da je u toj zemlji zabilježeno 4199 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je 596 osoba umrlo, čime je ukupan broj zaraženih u Meksiku narastao na 124.301 slučaj, a broj umrlih na 14.649.</p><p>No, vlada je rekla da bi stvarni broj zaraženih mogao biti i znatno viši od službenih podataka. </p><p>Argentina je zabilježila 1141 novi slučaj zaraze koronavirusom, dok je broj umrlih bio 24 te sada ta zemlja ima ukupno 24.761 zaraženog i 717 umrlih.</p><p>No, premda broj zaraženih raste, stopa zaraze u Argentini i dalje je niža nego u susjednom Čileu, gdje je zabilježeno 3913 novih slučajeva i Brazila koji ih ima 32091.</p><p>Argentina je prošloga tjedna proglasila karantenu u Buenos Airesu, koji ima najveći broj potvrđenih zaraza, dok je u ostatku zemlje "obavezno preventivno socijalno distanciranje".</p><p> </p>