Gost Dnevnika N1 bio je politički analitičar Žarko Puhovski. Puhovski je komentirao i dvije godine mandata predsjednika Zorana Milanovića.

- Mene nažalost nije napadao između mnogih nego oštrije nego bilo koga, no to je njegov razlog, to moram reći zbog korektnosti. Nažalost smo u situaciji da se pojavljuje dvogodišnjica kao termin u kojem imamo žalovanje. Mi imamo situaciju u kojoj govorimo o promašenom mandatu, po mojem uvjerenju, bez obzira na to što je u mnogim stvarima bio u pravu, to moramo reći, zato što predsjednik falsificira predsjedničku ulogu kakva je Ustavom određena. On naprosto ne radi na harmoniziranju državnih ustanova i harmoniziranju funkcioniranja vlasti nego radi svađalački.

Koji put je u pravu, često je u krivu, ali to u ovom trenutku nažalost nije bitno. On kao predsjednik prije svega mora raditi na harmoniziranju, podešavanju suradnje među granama vlasti, a on se svađa s ministrima, sa sucima, s vlasti, ovu sitnu boraniju poput mene ostavljam po strani to nije vezano uz to, ali ovo s ustavnom vlasti je dio njegove obaveze, ali on to ne čini, tako da imamo sutra, prije bih rekao, komemoraciju nego bilo što drugo.

On će i dalje ostati najpopularniji, upravo se ponaša populistički, o tom nema spora. On je populist i suverenist, o tome nema spora. To da on nije ljevičar to nije sada bitno, ali nije ni prije bio naročito ljevičar, on se pojavljuje kao populist i suverenist koji proširuje svoju bazu zbog staljinističke tradicije na ljevici oni i dalje ostaju uz njega jer eto on je naš, ali i zato što radi protiv HDZ, a druge strane se širi njegov domašaj. On već ima postotke koje su bili nezamislivi recimo Josipoviću - rekao je Puhovski.