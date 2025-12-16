Zaručio se Donald Trump Junior

Obavijesti

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Ovo je treći put da je Donald Trump Jr. zaručen. Prethodno je bio u braku s Vanessom, bivšom manekenkom i glumicom, 12 godina, a par ima petero djece

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se njegov najstariji sin, Donald Trump Junior, zaručio s Bettinom Anderson, pripadnicom visokog društva Palm Beacha, izvijestio je New York Times kasno u ponedjeljak. Prema novinama, Trump je to objavio na blagdanskoj zabavi u Bijeloj kući. Reuters nije zasad uspio kontaktirati predstavnika Donalda Trumpa Jr.

Ovo je treći put da je Donald Trump Jr. zaručen. Prethodno je bio u braku s Vanessom, bivšom manekenkom i glumicom, 12 godina, a par ima petero djece. Vanessa je podnijela zahtjev za razvod 2018. Kasnije se zaručio s Kimberly Guilfoyle, američkom televizijskom voditeljicom.

DOK JE BIO NA ODMORU Donald Trump mlađi u Veneciji ilegalno lovio divlje patke
Donald Trump mlađi u Veneciji ilegalno lovio divlje patke

Mediji izvještavaju da su Trump Jr. i Anderson u vezi oko godinu dana.

