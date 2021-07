Splitska policija istražuje neobičan slučaj koji se, prema navodima iz kaznene prijave podnesen anonimno. Naime, radi se o događaju još od početka listopada 2015. godine: riječ je o krivolovu riječnih rakova, strogo zaštićene vrste.

Iz Odjela za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću PU splitsko-dalmatinske potvrdili su primitak takve prijave temeljem koje će obaviti potrebne provjere.

Kako Dalmacija Danas neslužbeno doznaje za krivolov su prijavljeni pravosudni policajac te splitski odvjetnik.

Njih dvojica počinili su “krivolov strogo zaštićene vrste riječnog raka Astacus Astacus, dana 5. listopada 2015. godine, kada su s izraženom namjerom izlovili znatnu količinu potočnih rakova te se s ulovom fotografirali i fotografije objavili na društvenim mrežama.”

Što će pokazati službena policijska obrada, druga je stvar.

Prvo pitanje koje se postavlja je jeli već nastupila zastara kaznenog progona, a veliko je pitanje i po kojem stavku čl. 200 KZ RH bi eventualno policija mogla reagirati protiv pravosudnog policajca i odvjetnika.

Prema stavku prvom “Tko protivno propisima usmrti, uništi, posjeduje, hvata ili uzima jedinku zaštićene svojte životinja, biljaka ili gljiva ili drugu zaštićenu prirodnu vrijednost, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine”, dok stavak drugi istog članka kaže kako je moguća kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora (!) ako se djelo iz stavka prvog počini prema “strogo zaštićenoj divljoj svojti životinja, biljaka ili gljiva”. Riječni rak Astacus Astacus je doista strogo zaštićena vrsta.

Opet se dovodi u pitanje jesu li muškarci znali da se radi o strogo zaštićenoj vrsti.

No za kazneno djelo iz nehaja postoji kazna. Kazna za to je do dvije godine zatvora, dok prema stavku četiri čl. 200 KZ RH “nema kaznenog djela ako je počinjeno prema neznatnoj količini pripadnika svojte ili druge zaštićene prirodne vrijednosti i neznatno je utjecalo na očuvanje te svojte ili druge zaštićene prirodne vrijednosti”.

Sve okolnosti još se trebaju utvrditi na sudu.