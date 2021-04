Nakon što je posjetiteljica Nacionalnog parka Paklenica u utorak pronašla dio medvjeda, čuvari NP Paklenica izašli su na teren i pronašli drugog mrtvog medvjeda, a u tijeku je kriminalistička istraga jer se sumnja da je u pitanju krivolov. Potreseni djelatnici Nacionalnog parka nisu htjeli komentirati slučaj dok istraga ne završi, a dr. Slaven Reljić s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu kaže kako su mladunci stari tek godinu dana te da su potomci jedne od dvije medvjedice za koje se zna da prebivaju na tom području te koje se učestalo prate.

- Sumnjamo da su ta dva godinu dana stara medvjedića pronađena možda mladunčad jedne od te dvije medvjedice koje pratimo i koje, po procjeni, 40 posto svog vremena provode unutar Nacionalnog parka Paklenice. Dakle, riječ je o nacionalnom parku i ako je u pitanju krivolov, to je apsolutno kazneno djelo. Medvjedi su strogo zaštićena vrsta te je i to kazneno djelo, dakle riječ je o dva kaznena djela - kaže dr. Slaven Reljić s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu ne želeći govoriti o detaljima kako ne bi ugrozio policijsku istragu.

Upitali smo i Ličanina Željka Oreškovića Macolu. On je poznati ljubitelj medvjeda u tom dijelu Hrvatske, a u svom privatnom utočištu za medvjede, točnije, sada zoološkom vrtu, ima dva medvjeda koje su mu donijeli lovci prije 14 godina dok su još bili maleni siročići. On ih je othranio, brinuo se o njima te je zbog toga posebno vezan za njih. Kada smo mu ispričali za ovaj slučaj, nije ostao previše iznenađen.

- A gledajte, svašta ljudi rade, to je apsurd. Gori su nego životinje. Teško je reći iz kojeg razloga, ima dosta krivolovaca po šumama ali nažalost, medvjedi znaju često poginuti i u naletu automobila ili vlaka, no istraga će pokazati što se dogodilo - rekao nam je.

Kaže, ako se bude utvrdilo da je riječ o krivolovu da policija mora znati tko bi se udostojio učiniti takvo nedjelo.

- Ma moraju ga pronaći, to je malo područje, to se zna. Nije netko sad tu došao iz svemira, to je selo znaju ljudi tko ide u šumu, a tko ne ide - kratko nam je kazao.

Podsjetimo se, provedena genetska potvrda pokazuje da su na području Hrvatske 937 medvjeda s procijenjenim odstupanjem u plusu ili minusu od 70 medvjeda. U Hrvatskoj su medvjedi zaštićena vrsta te je svako njihovo ubojstvo kazneno djelo, posebno ako se radi o krivolovu u Nacionalnom parku.

.