Zaštita žena relativno je dobra na papiru, ali institucije ne funkcioniraju i nikoga nije briga

24sata: Više puta nominirani ste za nagradu Zagrepčanka godine, a ove je u vašim rukama. Kakav je osjećaj? Može li se reći da je ovo kruna zapravo vašoj borbi za ženska prava i ravnopravnost.

Ne znam je li kruna, ali godi to priznanje i drago mi je zbog njega u svakom slučaju. Lijepo je vidjeti da se prepoznaje tvoj rad i da ima onih koji misle da je on dovoljno važan da te za njega nagrade. Sviđa mi se što se ove godine se nagrada dodjeljuje na Međunarodni dan žena ii nadam se da će tako i ostati jer se stalno moramo podsjećati koji je put prijeđen, a što još treba postići ili obraniti. Nakon što je objavljeno da sam dobitnica nagrade lijepo je bilo vidjeti da ima ljudi koji te vole i cijene, ali ima i ovih drugih koji te mrze, ali to se zanemari. Ganulo me što su moje bivše učenice na svojim profilima na društvenim mrežama objavile da su jako ponosne. Prošlo je od tada 29. godina a čini se da sam ostavila neki trag.

24sata: HDZ vas nije podržao u Skupštini, baš kao što lani nisu godinu ranije podržali ni Mirelu Čavajdu. Kako gledate na njihov odnos prema laureatima?

Milan Bandić je imao vrlo specifičan način dodijele tih nagrada. U njegovom mandatu uručena je Sandri Perković i Mirjani Bohanec Vidović. To su žene koje su se sigurno ostvarile u svojim profesijama, ali ovo je nagrada, rijetka i u svijetu, što se dodjeljuje ženama koje se nedvosmisleno i javno bore za rodnu ravnopravnost. HDZ je za njih glasao, pretpostavljam. I dok su se u slučaju Čavajda bunili, u mom slučaju nisu ni glasali, već su otišli doma jer bi im se ruka osušila da podrže neku feministkinju. S druge strane, u Saboru gromko promoviraju zaštitu žena. A ipak se čini da femicid postaje kazneno djelo jer je trebalo progurati Lex AP a ne zato što će ozbiljno i sustavno kažnjavati rodno uvjetovano nasilje. To je tužna slika prijetvornog HDZ-a.

24sata: Uz brojne čestitke primili ste i prijetnje. Kako se s njima nosite? Jeste li ih prijavili policiji?

Nisam. Ne da mi se, jer se time naučila nositi. Objavila sam na profilu fotografiju tog čovjeka. Neki kažu da je možda bot, jer kasnije njegov profil nije bilo moguće naći. Predstavio se kao intelektualac i ugledni član HDZ-a pa me to ponukalo da objavim njegovu prijetnju, koja je uistinu ružna, ali i neinventivna jer me se etiketira kao komunjaru, jugonostalgičarku uz poruku da trebam nestati. U životu sam dva puta samo prijavila prijetnje, ali od toga nije bilo velike koristi.

24sata: Vaša ocjena, kako stojimo sa zaštitom ženskih prava?

Iako ima pozitivnih zakonskih promjena kad je u pitanju zaštita žena od nasilja, problem je što su one najčešće papirnate, a loše se provode jer institucije ne funkcioniraju i nitko zbog toga ne brine. Podobni, a ne sposobni stalna je boljka na svim razinama. Da nema udruga koje imaju sigurne kuće, besplatna savjetovališta pitanje je kako bi sve izgledalo. Solidarna primjerice ima fond iz kojeg se za žene žrtve nasilja osiguravaju tri mjesečne najamnine stana i nabavka osnovnih životnih potrepština, plaća im se troškove odvjetnika, psihološko savjetovanje…Veliki broj žena, ako žele otići od nasilnika, bez takve potpore bilo bi prisiljeno ostati živjeti u nasilju.

24sata: Gdje se griješi?

Kod nas zakonski na papiru sve relativno dobro izgleda, ali nije uspostavljen funkcionalan sustav koji bi pružio zaštitu od trenutka prijave do sigurnog izlaska iz nasilja. To je vrlo kompleksna priča, vrlo često uključena su i djeca. Puno službi, ministarstava i institucija bi se trebalo se zajednički baviti ovim problemom, ali je slaba međusobna suradnja. Krive edukacije, krivi stavovi, puno previše nerazumijevanja.

24sata: Vjerujete li da će se nešto pomaknuti ili ste izgubili nadu? Ovo o čemu govorite je očito pitanje političke volje da se sustav uredi.

Uz iskrenu političku volju, sigurno je moguće. Važno je na ključna mjesta postaviti sposobne i stručne ljudi, a to se kod nas kontinuirano ne događa. Vlast obožava mijejati imena institucija, ministarstava, donositi zakone, ali suština ostaje nepromijenjena, prilično trula.

24sata: Borba za ravnopravnost traje konstantno, a ranije ste izjavili da su stečena prava stalno na testu. Godinama se vode polemike o pravu na pobačaj, HDZ je do sada izbjegao donijeti zakon. No s obzirom na stanje u društvu, prijeti li Hrvatskoj poljski scenarij?

Nadam se da ne, jer ženske inicijative, udruge, znanstvenice, književnice ne odustaju i sve je više onih osviještenih. Vidjet ćemo nakon izbora hoće li se ova katastrofa od HDZ-ove vlasti nastaviti ili će doći do promjene. U slučaju da dođe do promjene, pritiskat ćemo novu vlast da odmah zasuče rukave. Desne fundamentalističke snage imaju novaca, jako su dobro organizirane i treba stalno biti na oprezu i shvatiti da se ono što se dugo i kvalitetno gradilo može srušiti u pet minuta. Nažalost, ništa nije trajno što se tiče zaštite prava marginaliziranih skupina.

24sata: Za kraj, koja je vaša poruka ženama?

Budite samosvjesne i ne odgajajte svoju djecu opterećene stereotipima koje voli patrijarhat. Reagirajte na nepravdu i diskriminaciju. Učite se solidarnosti. Budite influenserice koje promoviraju ravnopravnost. Nove generacije su daleko praktičnije, žele dobro živjeti pa trebaju znati da su zemlje s višim stupnjem ravnopravnosti i ekonomski uspješnije.