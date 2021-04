U Centru za socijalnu skrbi Ivanić Grad 26-godišnji muškarac, otac djece koja su u četvrtak ujutro izdvojena iz obitelji, uništio je inventar i napao zaštitarku centra za socijalnu skrb, nakon čega je pritvoren, izvijestili su Ministarstvo socijalne politike i policija.

Zaštitarka koja je spriječila napad u centru za socijalnu skrb u Ivanić Gradu rekla je da su postojale indicije da bi netko mogao doći u centar, ali da nisu očekivali ovakvu vrstu napada.

Kaže kako se muškarac sa suprugom dovezao na parking Centra i kako se odmah po izlasku iz auta vidjelo da je prilično uznemiren i bijesan.

- Ja sam u tom trenutku stajala ovdje kod ulaza, on i njegova supruga su došli do tu. On je počeo odmah ispitivati gdje su njegova djeca, zašto su mu uzeta djeca, kako bi meni bilo da mi uzmu djecu. Na to sam mu ja rekla da je taj postupak završen, zamolila sam ih da ne rade nikakve probleme i da napuste objekt jer ću u protivnom morati pozvati policiju. Gospodin se na to oglušio, njemu je bila namjera ući u centar. S obzirom da sam mu ja bila prepreka za to, on je svojim tijelom mene izgurao unutra. Na samom ulazu sam ja njega uspjela obujmit rukama oko struka, ali s obzirom da je on jači od mene on je mene nosio po centru - rekla je napadnuta zaštitarka.

Nakon što se uspio probiti unutra iščupao je detektor metala iz poda i bacio ga na ulazna vrata.

- Zatim je uzeo ovaj stol, podigao ga i bacio na zid prilikom čega se sve srušilo i potrgalo. On je zapravo krenuo prema socijalnoj radnici, ali smo ga tu uspjeli zaustaviti. Njegova supruga je isto ušla i stala je ispred njega. Obje smo ga držale i molile ga da se smiri i da diše. Nakon svega što je razbacao se uspio malo smiriti - rekla je zaštitarka.

Zaštitarka je lakše ozlijeđena, ima posjekotinu na ruci i modrice od naguravanja s muškarcem.

Policijska uprava zagrebačka potvrdila je da je incident u Centru za socijalnu skrb jutros oko 10 sati izazvao 26-godišnji muškarac. Ministarstvo navodi da je napadač otac dvoje djece koje je Centar za socijalnu skrb jutros odlučio hitno izdvojiti iz obitelji.

- Stručni tim za obiteljsko-pravnu zaštitu Centra za socijalnu skrb Ivanić Grad donio je odluku o izricanju žurne mjere izdvajanja i smještaja dvoje djece izvan obitelji. Majci je izrečena mjera, nakon čega je otac djeteta ušao u Centar s namjerom nasrtaja na stručne radnike u čemu ga je spriječila zaštitarka Centra - navodi se u priopćenju ministarstva.

Dodaje se da je muškarac ozlijedio zaštitarku i uništio inventar centra, nakon čega je priveden.

Napominju da je nakon događaja, majci djece koja su izmještena iz obitelji, pružena medicinska pomoć. .